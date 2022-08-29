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الإثنين، 29-08-2022 11:04 ص

الانطلاق إلى العالمية مع BTS: سامسونج تطلق عملاً موسيقياً عالمياً في جالكسي Unpacked 2022

Resized BTS UK


الوكيل الإخباري - تحتل فرقة البوب العالمية BTS موقع الصدارة في المشهد الموسيقي، ومن خلال إطلاق مقطوعة لها عالمياً خلال Galaxy Unpacked 2022، أتيحت الفرصة أمام هذه الفرقة لاكتساح العالم مرة أخرى.

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وفي نسخة هذا العام من Galaxy Unpacked، كشفت سامسونج للإلكترونيات عن فيلمين رقميين لم يسبق رؤيتهما للفرقة من قبل، وتم عرضهما في أماكن عامة شهيرة في العديد من المدن الكبرى، بما في ذلك "تايمز سكوير" في مدينة نيويورك، و بيكاديللي سيركاس" بلندن، و "كودام" في برلين، وذلك يوم 10 أغسطس في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، و "كويكس" في سول (13 أغسطس في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت كوريا).


وسلط الفيلم الرقمي الأول الذي حمل اسم "Galaxy x BTS: تخطَّ حدود عالمك مع Z Flip4" الضوء على التجارب الجديدة التي يقدمها جهاز جالكسي Z Flip4. واحتفل الفيديو الذي ظهر فيه فيلم "Yet To Come (The Most Beautiful Moment)" لفرقة BTS، بأحدث لون من سامسونج، وهو "بورا البنفجسي"Bora Purple، وأظهر مستقبلاً حافلاً بالإمكانيات والقدرات.

وكان الفيديو الثاني عبارة عن فيلم رقمي جديد تماماً بعنوان "Over the Horizon 2022 by SUGA of BTS"، وهو إعادة تصور للحن الأيقوني الذي شارك في إنتاجه الفنان "سوغا" SUGA العام الماضي،في الذكرى السنوية العاشرة لإنتاج هذه المقطوعة الموسيقية.


ومن خلال حملتها الجديدة الأكبر، تبعث سامسونج لمستخدميها رسالة بصوت عالٍ وواضح، وبغض النظر عمّا سيكشفه المستقبل لنا، إن أفضل لحظاتنا لم تأت بعد، من خلال أحلامنا الكبيرة.
وتدعو سامسونج العالم لمشاهدة مقاطع الفيديو الموسيقية وتجربتها.

وفي أي من المناطق العالمية الخمس، فإن كل ما يتعين عليك القيام به مسح رمز الاستجابة السريعة للوحة الإعلانات، ومن ثم سيبدأ هاتفك الذكي تلقائياً في تشغيل الموسيقى بالتزامن مع الشاشة الكبيرة.


ويمكنك الاستمتاع بهذا السحر عن طريق إمعان النظر بالصور المستخلصة من العرض العالمي الأول أدناه، والاطلاع دائماً على قناة سامسونج على اليوتيوب للحصول على المزيد من محتوى فرقةBTS و Galaxy Unpacked.

 

 


 




 

 


 

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