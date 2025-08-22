الجمعة 2025-08-22 01:55 م
 

إيران ستناقش مع قوى أوروبية المحادثات النووية والعقوبات

علم إيران مرفوع في طهران
الجمعة، 22-08-2025 11:30 ص
الوكيل الإخباري-   قالت الوكالة الإيرانية للأنباء (إرنا) إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيجري اتصالا هاتفيا مشتركا مع نظرائه من فرنسا وبريطانيا وألمانيا الجمعة لمناقشة المحادثات النووية والعقوبات.اضافة اعلان


وتهدد القوى الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية العودة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم تعد إلى طاولة المفاوضات.
 
 
