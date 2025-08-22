الجمعة 2025-08-22 01:55 م
 

منظمة دولية: المجاعة وسوء التغذية الحاد في غزة وصلا للحد الأقصى

أطفال فلسطينيون يتلقون وجبات طعام من مركز توزيع الأغذية في غزة
أطفال فلسطينيون يتلقون وجبات طعام من مركز توزيع الأغذية في غزة
 
الجمعة، 22-08-2025 11:50 ص
الوكيل الإخباري-   يتوقع أن تعلن منظمة "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي"(IPC) التي تعمل من قبل الأمم المتحدة من أجل تعزيز تحليل الأمن الغذائي والتغذية لاتخاذ قرارات مستنيرة، الجمعة، عن "أسوأ سيناريو محتمل للمجاعة في قطاع غزة".اضافة اعلان


وأفادت المنظمة في بيان، بأن "قطاع غزة يشهد حاليا أسوأ سيناريو للمجاعة. فقد اشتد الصراع والنزوح، وانخفضت إمكانية الحصول على الغذاء وغيره من السلع والخدمات الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة".

وأضافت: "تشير الأدلة المتزايدة إلى أن انتشار الجوع وسوء التغذية والأمراض تسهم جميعها في ارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع. وتشير أحدث البيانات إلى أن استهلاك الغذاء في معظم أنحاء قطاع غزة قد بلغ حد المجاعة، بينما وصل سوء التغذية الحاد في مدينة غزة إلى حده الأقصى".

وشددت المنظمة على أنه "ارتفع معدل سوء التغذية بشكل سريع في النصف الأول من تموز. وقد أُدخل أكثر من 20 ألف طفل إلى المستشفيات لتلقي العلاج بسبب سوء التغذية الحاد، بين نيسان ومنتصف تموز، بينهم أكثر من 3000 طفل يعانون من سوء تغذية حاد. وأفادت المستشفيات بزيادة سريعة في وفيات الأطفال دون سن الخامسة المرتبطة بالجوع، حيث سُجِّلت 16 حالة وفاة على الأقل منذ 17 تموز".

وقالت المنظمة، إنه "يجب اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الأعمال العدائية، وإتاحة استجابة إنسانية شاملة ودون عوائق، لإنقاذ الأرواح. هذا هو السبيل الوحيد لوقف المزيد من الوفيات والمعاناة الإنسانية الكارثية".
 
 
