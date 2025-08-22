شهداء وجرحى في غارات متواصلة للاحتلال الإسرائيلي على غزة

10:12 ص

الوكيل الإخباري- استشهد 13 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، الجمعة، في قصف وغارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على مدينة غزة. اضافة اعلان





ومنذ 11 آب الحالي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما واسعا على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، ضمن خطة إسرائيلية لإعادة احتلال ما تبقى من قطاع غزة.



وفي 8 آب، أقرت حكومة الاحتلال خطة طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.



وترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، منذ 7 تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.