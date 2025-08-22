الجمعة 2025-08-22 10:22 ص
 

شهداء وجرحى في غارات متواصلة للاحتلال الإسرائيلي على غزة

دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة
دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة
 
الجمعة، 22-08-2025 10:12 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد 13 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، الجمعة، في قصف وغارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على مدينة غزة.اضافة اعلان


ومنذ 11 آب الحالي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما واسعا على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، ضمن خطة إسرائيلية لإعادة احتلال ما تبقى من قطاع غزة.

وفي 8 آب، أقرت حكومة الاحتلال خطة طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

وترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، منذ 7 تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة

فلسطين شهداء وجرحى في غارات متواصلة للاحتلال الإسرائيلي على غزة

البقاء لله

الوفيات وفيات الجمعة 22-8-2025

وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس

فلسطين كاتس: صدقنا أمس على خطة الجيش للحسم في غزة

تعبيرية

أخبار محلية تنويه هام من شركة الكهرباء بشأن خفض قيمة الفاتورة

سبائك ذهب

أسواق ومال كم بلغ سعر الذهب عالميا الجمعة

علم بريطانيا

عربي ودولي بريطانيا تستدعي سفيرة إسرائيل احتجاجاً على خطط الاستيطان في منطقة E1

"الإقراض الزراعي": رفع رأسمال المؤسسة يوسع قاعدة المستفيدين

أخبار محلية الإقراض الزراعي: رفع رأسمال المؤسسة يوسع قاعدة المستفيدين

غزة

فلسطين الاحتلال يقصف مناطق شرقي دير البلح



 
 





الأكثر مشاهدة