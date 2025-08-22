النفط يتجه لإنهاء خسائر دامت أسبوعين مع ضبابية محادثات أوكرانيا

بحلول الساعة 00:52 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 67.63 دولارا للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا إلى 63.51 دولارا.
وارتفع كلا العقدين بأكثر من 1% عند التسوية في الجلسة الماضية. وعلى أساس أسبوعي، كسب خام برنت 2.7% وخام غرب تكساس الوسيط 1.1% حتى الآن.
ويتوقع المتعاملون مزيدا من المخاطر مع تلاشي الأمل في أن تنجح جهود وساطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التوصل سريعا إلى اتفاق لإنهاء الحرب.
وكانت الآمال في إنهاء الحرب العامل وراء عمليات بيع النفط خلال الأسبوعين الماضيين.
وتلقت أسعار النفط دعما من انخفاض أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأميركية في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى قوة الطلب.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن المخزونات انخفضت ستة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 15 آب. وكان محللون قد توقعوا انخفاضا يبلغ 1.8 مليون برميل.
ويتابع المستثمرون أيضا ندوة جاكسون هول الاقتصادية في وايومنج بحثا عن دلائل قد تشير إلى خفض سعر الفائدة الأميركية الشهر المقبل.
