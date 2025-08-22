الجمعة 2025-08-22 01:55 م
 

"أونروا": عدد كبير من أطفال غزة تعرضوا للتشريد المتكرر منذ بدء الحرب

أطفال فلسطينيون يحملون أمتعتهم بعد غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين
الجمعة، 22-08-2025 11:14 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الجمعة، أن عددا كبيرا من الأطفال تعرضوا للتشريد المتكرر في أنحاء غزة منذ بدء الحرب.اضافة اعلان


وقالت الوكالة عبر حسابها على "إكس" إن الأطفال في غزة محاصرون في مساحات تتقلص باستمرار مع وجود قرابة 90% من القطاع ضمن مناطق عسكرية إسرائيلية أو تحت أوامر إخلاء.

وحذّر المفوّض العام لوكالة، فيليب لازاريني، من أن الأطفال الأكثر جوعا في قطاع غزة "محكوم عليهم بالموت"، إن لم تصل إليهم المساعدات على وجه السرعة.

وأفاد المسؤول الأممي في وقت سابق أن مستويات الجوع أكثر حدة في الشمال، حيث مدينة غزة التي ما يزال يسكنها قرابة مليون شخص بحسب التقديرات.

وأعلن لازاريني أنه سيتم نشر تقييم لحجم الجوع في القطاع المحاصر قريبا، مشيرا إلى أن المراكز الصحية التابعة للأونروا شهدت ارتفاعا بمعدل ستة أضعاف في عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد منذ آذار.

وأضاف "إن لم تُتخذ التدابير بشكل عاجل فالأطفال محكوم عليهم بالموت".

وقال لازاريني إن الفلسطينيين في غزة يموتون جوعا بالفعل "وسوف يكون هناك المزيد، بل شك".
 
 
