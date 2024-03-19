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الثلاثاء، 19-03-2024 02:14 م

منصّة سامسونج Knox تحصل على شهادة المعايير العامة (CC) لتوفيرها مبادئ الأمان العالية على تلفزيونات العام 2024

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الوكيل الاخباري - حصلت منصّة سامسونج Knox؛ الحلّ الأمني المتفوّق عبر تلفزيونات 2024 من سامسونج على شهادة المعايير العامة (CC) قبل إصدار المنتج.

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وتشكّل شهادة (CC) معياراً عالمياً، معترفاً به لدى 31 دولة على مستوى العالم، بهدف تقييم قوة أمان منتجات تكنولوجيا المعلومات. وقد حصلت سامسونج على هذه الشهادة للعام العاشر على التوالي بفضل الحلّ الأمني المتميّز Samsung Knox لتلفزيونات سامسونج، والذي يشهد تطويراً مستمراً. وفي العام الحالي، تؤكد منصّة Samsung Knox تفوّقها الأمني على مستوى العالم عبر الاعتراف بصحّة مبادئها قبل طرح تشكيلة تلفزيونات العام 2024، مما يعكس التزامها بالحفاظ على التميز في معايير الأمان.


وأعرب يونغجاي كيم، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال العرض المرئي في سامسونج للإلكترونيات، عن فخره بحصول منصة سامسونج Knox عبر تشكيلة أجهزة التلفاز الخاصة بالشركة على شهادة المعايير العامة (CC) للعام العاشر على التوالي بفضل التحديث والتطوير المستمرّ للمبادئ والمعايير الأمنيّة. وقال: "تُدرك سامسونج أهمية الخصوصيّة وأمن المعلومات باعتبارها إحدى أبرز أولويات المستخدمين، في الوقت الذي باتت فيه حياتنا وتفاعلاتنا اليومية أكثر ترابطاً واتصالاً".


وقد تم تصميم ووضع المعايير العامة (CC) للحفاظ على معايير موحدة وشاملة لتقييم سلامة وأمن منتجات تكنولوجيا المعلومات، مما يعزز باستمرار فعالية عمليات التقييم وإصدار الشهادات. ومن خلال تحسين إجراءات التقييم والحفاظ على معايير موحدة، تهدف شهادة CC إلى تعزيز الثقة في أمان منتجات تكنولوجيا المعلومات المعتمدة. وتتضمن الشهادة كلاً من ملفات تعريف الحماية (PP) والهدف الأمني (ST). وقد استوفت منصّة Samsung Knox المتطلبات الموضحة في "الهدف الأمني" بشكل فعال، مع تلبية الشروط المحددة للمعايير العامة.


وتُبرز شهادة المعايير العامة (CC) ثلاث ميزات أساسية للأمان في منصة سامسونج Knox، تتضمن: 


• مراقبة نظام التشغيل Tizen: تُحدد منصة Samsung Knox بشكل استباقي مخاطر القرصنة المحتملة في الوقت الفعلي، وتنبه إلى أي تعديلات غير مصرح بها في الأقسام المهمة في نظام التشغيل Tizen، وهو نظام التشغيل المركزي لأجهزة تلفزيون سامسونج.


• حظر مواقع التصيد الاحتيالي: تقوم منصة Samsung Knox بمصادقة والتحقق من المواقع الإلكترونيّة التي يزورها المستخدمون، وتمنع بشكل استباقي الوصول إلى أي مواقع تصيد احتيالي لحماية بيانات المستخدم وخصوصيته.


• حماية معزّزة للبيانات الشخصية: تضمن منصة Samsung Knox الحماية القوية والسلسة لبيانات المستخدمين الشخصية المهمة من خلال إنشاء اتصال آمن مع معالج Samsung Knox Vault المتخصص والمصمم لتحسين وظائف الأمان.
ولمزيد من المعلومات حول تشكيلة تلفزيونات سامسونج لعام 2024، يرجى زيارة الموقع: Samsung.com.

 

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