توزيع حاويات معدنية للحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات بعجلون

الوكيل الإخباري- وزعت وزارة البيئة الأردنية اليوم السبت، من خلال مديرية حماية البيئة لمحافظة عجلون حاويات معدنية في عدد من المواقع بالمحافظة. اضافة اعلان





وقال مدير البيئة في عجلون المهندس إياس المومني، إن هذه الحملة تأتي في إطار الخطة الوطنية للتوعية البيئية وتنفيذاً لأحكام القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم (16) لعام 2020، حيث تم توزيع حاويات معدنية بسعة (1100) لتر على البلديات والجهات المعنية.



وأشار الى أن هذا الإجراء بهدف تعزيز جهود المحافظة على البيئة وحمايتها والحد من انتشار النفايات وظاهرة الإلقاء العشوائي في الغابات والمتنزهات والأماكن السياحية والأثرية والمحميات والأماكن العامة.



وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في رفع الوعي البيئي لدى المواطنين والزوار وتشجع على الالتزام بالممارسات السليمة في إدارة النفايات، بما ينعكس إيجاباً على حماية الموارد الطبيعية وتحسين المشهد الحضري والبيئي.



ودعا جميع أفراد المجتمع إلى التعاون مع هذه الجهود الوطنية عبر الاستخدام الأمثل للحاويات والالتزام بعدم رمي النفايات بشكل عشوائي، حفاظاً على البيئة الأردنية واستدامتها

