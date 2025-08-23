السبت 2025-08-23 04:26 م
 

توزيع حاويات معدنية للحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات بعجلون

توزيع حاويات معدنية للحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات بعجلون
توزيع حاويات معدنية للحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات بعجلون
 
السبت، 23-08-2025 01:21 م
الوكيل الإخباري-  وزعت وزارة البيئة الأردنية اليوم السبت، من خلال مديرية حماية البيئة لمحافظة عجلون حاويات معدنية في عدد من المواقع بالمحافظة.اضافة اعلان


وقال مدير البيئة في عجلون المهندس إياس المومني، إن هذه الحملة تأتي في إطار الخطة الوطنية للتوعية البيئية وتنفيذاً لأحكام القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم (16) لعام 2020، حيث تم توزيع حاويات معدنية بسعة (1100) لتر على البلديات والجهات المعنية.

وأشار الى أن هذا الإجراء بهدف تعزيز جهود المحافظة على البيئة وحمايتها والحد من انتشار النفايات وظاهرة الإلقاء العشوائي في الغابات والمتنزهات والأماكن السياحية والأثرية والمحميات والأماكن العامة.

وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في رفع الوعي البيئي لدى المواطنين والزوار وتشجع على الالتزام بالممارسات السليمة في إدارة النفايات، بما ينعكس إيجاباً على حماية الموارد الطبيعية وتحسين المشهد الحضري والبيئي.

ودعا جميع أفراد المجتمع إلى التعاون مع هذه الجهود الوطنية عبر الاستخدام الأمثل للحاويات والالتزام بعدم رمي النفايات بشكل عشوائي، حفاظاً على البيئة الأردنية واستدامتها
 
 
gnews

أحدث الأخبار

61 شهيدا و 308 جرحى في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين 61 شهيدا و 308 جرحى في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

"الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة" يصدر تقريره عن شهر تموز

أخبار محلية "الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة" يصدر تقريره عن شهر تموز

تعبيرية

أخبار محلية "زراعة بصيرا" تنظم يومًا حقليًا حول الآفات الزراعية

وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي إبراهيم شاهزاده

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي إبراهيم شاهزاده

ستاد عمّان الدولي

أخبار محلية التعليمات الأمنية لقمة الوحدات والفيصلي من دوري المحترفين

وزير الصحة يشدد على تحسين "رحلة المريض" وتقديم الخدمة بجودة واحترام

أخبار محلية وزير الصحة يشدد على تحسين "رحلة المريض" وتقديم الخدمة بجودة واحترام

البدور: "الرقمنة والتحول الصحي" هدف الوزارة القادم

أخبار محلية البدور: "الرقمنة والتحول الصحي" هدف الوزارة القادم

نشاط حول بطولات وتضحيات الجيش الأردني في مركز شباب الوسطية

أخبار محلية نشاط حول بطولات وتضحيات الجيش الأردني في مركز شباب الوسطية



 
 





الأكثر مشاهدة