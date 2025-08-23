السبت 2025-08-23 04:26 م
 

البدور: خطة شاملة لرفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية
 
السبت، 23-08-2025 01:42 م
الوكيل الإخباري-   كشف وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور عن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية .اضافة اعلان


وأوضح أن الوزارة بصدد تقييم آلية شراء الخدمات الصحية بهدف تطويرها وتحسينها بما يخدم المصلحة العامة.
 
 
