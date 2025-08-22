السبت 2025-08-23 12:44 ص
 

الاحتلال يعلق الملاحة في مطار بن غوريون إثر إطلاق صاروخ من اليمن

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 22-08-2025 10:23 م
الوكيل الإخباري-   أكدت وسائل إعلام عبرية مساء الجمعة، أن المنظومات الدفاعية اعترضت بنجاح صاروخا أطلق من اليمن.اضافة اعلان


فيما نقلت القناة الـ12 العبرية عن شهود عيان سماعهم أصوات انفجارات وسط إسرائيل، مؤكدة إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون شرق تل أبيب.
 
 
