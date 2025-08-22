الاحتلال يعلق الملاحة في مطار بن غوريون إثر إطلاق صاروخ من اليمن

فيما نقلت القناة الـ12 العبرية عن شهود عيان سماعهم أصوات انفجارات وسط إسرائيل، مؤكدة إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون شرق تل أبيب.
