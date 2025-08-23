المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة "7" يجري عملية جراحية نوعية

12:34 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743326 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أجرت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 عملية جراحية نوعية لمريض تعرض لإصابة في الرأس، كان يعاني من نزيف دماغي حاد تحت "الأم الجافية"، ويبلغ من العمر 19 عاماً. اضافة اعلان





وقال قائد قوة المستشفى، إنه تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بتقديم أفضل الخدمات الطبية والإنسانية للأهل في قطاع غزة، وتخفيفاً من معاناة الأهالي والأشقاء في القطاع، أجرت الطواقم الطبية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 العملية الجراحية من خلال كوادر طبية وتمريضية متخصصة وذات خبرات وكفاءات عالية.



من جهته، أوضح مدير المستشفى أن العملية أجراها فريق طبي متخصص في جراحة الدماغ والأعصاب والتخدير، وقد تكللت بالنجاح.



بدوره، أكد طبيب جراحة الدماغ والأعصاب أن المريض تعرض لإصابة في الرأس بسبب شظية اخترقت الجمجمة وتسببت في نزيف دماغي حاد تحت الأم الجافية، ما استدعى التدخل الجراحي الفوري، حيث استغرقت العملية خمس ساعات، تم خلالها فتح الجمجمة وتفريغ النزيف وإزالة التجلطات الدماغية.



وأضاف أن التدخل السريع ساهم في إنقاذ حياة المريض ومنع حدوث مضاعفات خطيرة، مشيراً إلى أن المريض خضع للمراقبة الدقيقة في العناية الحثيثة وغادر المستشفى بحالة صحية مستقرة.



من جانبهم، عبّر ذوو المريض عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني، مثمنين الجهود الكبيرة التي تقوم بها طواقم المستشفى الميداني الأردني في التخفيف من آثار الحرب التي يتعرض لها الأهالي في القطاع.