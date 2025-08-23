المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة "7" يجري عملية جراحية نوعية

وقال قائد قوة المستشفى، إنه تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بتقديم أفضل الخدمات الطبية والإنسانية للأهل في قطاع غزة، وتخفيفاً من معاناة الأهالي والأشقاء في القطاع، أجرت الطواقم الطبية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 العملية الجراحية من خلال كوادر طبية وتمريضية متخصصة وذات خبرات وكفاءات عالية.
من جهته، أوضح مدير المستشفى أن العملية أجراها فريق طبي متخصص في جراحة الدماغ والأعصاب والتخدير، وقد تكللت بالنجاح.
بدوره، أكد طبيب جراحة الدماغ والأعصاب أن المريض تعرض لإصابة في الرأس بسبب شظية اخترقت الجمجمة وتسببت في نزيف دماغي حاد تحت الأم الجافية، ما استدعى التدخل الجراحي الفوري، حيث استغرقت العملية خمس ساعات، تم خلالها فتح الجمجمة وتفريغ النزيف وإزالة التجلطات الدماغية.
وأضاف أن التدخل السريع ساهم في إنقاذ حياة المريض ومنع حدوث مضاعفات خطيرة، مشيراً إلى أن المريض خضع للمراقبة الدقيقة في العناية الحثيثة وغادر المستشفى بحالة صحية مستقرة.
من جانبهم، عبّر ذوو المريض عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني، مثمنين الجهود الكبيرة التي تقوم بها طواقم المستشفى الميداني الأردني في التخفيف من آثار الحرب التي يتعرض لها الأهالي في القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
"الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة" يصدر تقريره عن شهر تموز
-
"زراعة بصيرا" تنظم يومًا حقليًا حول الآفات الزراعية
-
وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي إبراهيم شاهزاده
-
التعليمات الأمنية لقمة الوحدات والفيصلي من دوري المحترفين
-
وزير الصحة يشدد على تحسين "رحلة المريض" وتقديم الخدمة بجودة واحترام
-
البدور: "الرقمنة والتحول الصحي" هدف الوزارة القادم
-
نشاط حول بطولات وتضحيات الجيش الأردني في مركز شباب الوسطية
-
كبير المذيعين ابراهيم شاهزاده في ذمة الله