السبت 2025-08-23 04:27 م
 

الأغذية العالمي يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تفشي المجاعة في غزة

السبت، 23-08-2025 12:54 م

الوكيل الإخباري-  دعا مدير تحليل الأمن الغذائي والتغذية، في برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة جان مارتن باور، الليلة الماضية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة حيال تفشي المجاعة في قطاع غزة، مشددا على أن هذه المرة الأولى التي تؤكد فيها مجاعة في الشرق الأوسط.

وبحسب الموقع الرسمي لبرنامج الأغدية العالمي، جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمسؤول الأممي، حول تقييمه لتقرير المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "آي بي سي".

وأوضح باور، أن المجاعة تمثل "حرمانا غذائيا شديدا وسوء تغذية حادا واسع الانتشار ووفيات بسبب الجوع".

وشدد على أهمية حماية أنظمة البيانات التي ستوجه الاستجابات الإنسانية، مشيرا إلى أن هذه المجاعة بالشرق الأوسط تمثل "لحظة تاريخية".

 
 
