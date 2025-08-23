الأغذية العالمي يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تفشي المجاعة في غزة

الوكيل الإخباري- دعا مدير تحليل الأمن الغذائي والتغذية، في برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة جان مارتن باور، الليلة الماضية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة حيال تفشي المجاعة في قطاع غزة، مشددا على أن هذه المرة الأولى التي تؤكد فيها مجاعة في الشرق الأوسط .



اضافة اعلان