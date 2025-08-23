الأغذية العالمي يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تفشي المجاعة في غزة

وأوضح باور، أن المجاعة تمثل "حرمانا غذائيا شديدا وسوء تغذية حادا واسع الانتشار ووفيات بسبب الجوع".
وشدد على أهمية حماية أنظمة البيانات التي ستوجه الاستجابات الإنسانية، مشيرا إلى أن هذه المجاعة بالشرق الأوسط تمثل "لحظة تاريخية".
-
أخبار متعلقة
-
اليمن .. الأمطار تحاصر عدن ووفيات في شبوة وحضرموت
-
بوتين يتفاجأ بفتاة يافعة تعمل مساعدة قبطان في الأسطول الذري الروسي
-
فانس: مداهمة منزل بولتون ليست انتقاماً سياسياً
-
"تبرع لغزة".. أغنى اتحاد يهودي بأمريكا يثير السخط بإسرائيل
-
سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
-
روسيا تطلق تدريبات عسكرية بحرية واسعة في بحر البلطيق
-
التعاون الخليجي يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة
-
ترامب: الجمع بين بوتين وزيلينسكي بالغ الصعوبة