البدور يطلق "جائزة المستشفى الحكومي المتميز" لتحفيز التميز المؤسسي

01:49 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743330 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، اليوم السبت، عن إطلاق "جائزة المستشفى الحكومي المتميز"، بهدف تحفيز المستشفيات الحكومية على الارتقاء بمستوى خدماتها الصحية وتعزيز جودة الرعاية المقدمة للمواطنين. اضافة اعلان





وأوضح البدور أن الجائزة ستُمنح للمستشفيات التي تحقق نتائج متميزة في مجالات سلامة المرضى، رضا متلقي الخدمة، التحول الرقمي، وكفاءة التشغيل، بما يعزز ثقافة التحسين المستمر، مؤكداً أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام الوزارة بدعم التميز المؤسسي وتشجيع الكوادر الصحية والإدارية على الابتكار وتحقيق أعلى معايير الأداء.