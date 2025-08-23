البدور يطلق "جائزة المستشفى الحكومي المتميز" لتحفيز التميز المؤسسي

وأوضح البدور أن الجائزة ستُمنح للمستشفيات التي تحقق نتائج متميزة في مجالات سلامة المرضى، رضا متلقي الخدمة، التحول الرقمي، وكفاءة التشغيل، بما يعزز ثقافة التحسين المستمر، مؤكداً أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام الوزارة بدعم التميز المؤسسي وتشجيع الكوادر الصحية والإدارية على الابتكار وتحقيق أعلى معايير الأداء.
