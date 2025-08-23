السبت 2025-08-23 12:30 م
 

اليمن .. الأمطار تحاصر عدن ووفيات في شبوة وحضرموت

السبت، 23-08-2025 12:20 م
الوكيل الإخباري-   تسببت الأمطار الغزيرة التي تضرب سواحل اليمن في وفاة عدد من الأشخاص في شبوة وحضرموت، فضلًا عن شل حركة الطرق في عدن.اضافة اعلان


وتتعرض سواحل اليمن الجنوبية الغربية والشرقية منذ أيام لمنخفض جوي وأمطار غزيرة ومتواصلة، لا سيما في مدينة عدن.

وتسببت الأمطار في غمر شوارع رئيسية وفرعية داخل المدينة، وسط مخاوف من ارتفاع منسوب المياه وتضرر الأحياء السكنية، جراء السيول، في ظل ضعف البنية التحتية وشبكات تصريف مياه الأمطار.

بالتوازي مع أمطار عدن، خلفت الأمطار والسيول خسائر بشرية في عدد من المحافظات الأخرى؛ إذ توفي شخصان، الجمعة، غرقًا في منطقة أم عُثَيم بمديرية عُسيلان بمحافظة شبوة، بعد أن جرفتهما السيول.
كما شهدت مديرية بيحان، الأربعاء الماضي، وفاة طفلين غرقًا أثناء السباحة في إحدى البرك المائية بمنطقة الجدفرة.

وفي محافظة حضرموت، توفي شاب إثر غرقه في بركة عميقة خلفتها سيول الأمطار بمنطقة السويري في مديرية تريم، فيما هطلت أمطار غزيرة على مناطق أخرى في المحافظة.

وحذرت مراكز الأرصاد من استمرار تأثير المنخفض خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بهطول المزيد من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية على السواحل الجنوبية والشرقية لليمن، داعية المواطنين اليمنيين إلى توخي الحذر وعدم المجازفة بالاقتراب من مجاري السيول والسدود.

سكاي نيوز
 
 
