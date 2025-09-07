الأحد 2025-09-07 11:10 ص
 

إعلان نتائج فرز طلبات المتقدمين للوظائف التعليمية BTEC - رابط

مبنى وزارة التربية والتعليم
الأحد، 07-09-2025 09:11 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتائج فرز طلبات المتقدمين للوظائف التعليمية لغايات التعيين في تخصصات مسار التعليم التقني المهني BTEC، والمتقدمين من خلال الإعلان المفتوح الذي تم نشره خلال الفترة من 23/8/2025 ولغاية 1/9/2025.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستعلام عن حالة الطلب (مطابق أو غير مطابق) عبر الرابط التالي انقر هنا خلال الفترة ( 7 - 9 )/ 9/ 2025.

وبينت  انه في حال الاعتراض على نتيجة الفرز يمكن إرفاق الوثيقة المطلوبة (صورة عن المؤهل العلمي مبين فيها اسم التخصص، أو انتساب نقابة المهندسين مبين فيها القسم و الشعبة.

 
 
