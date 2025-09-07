إعلان نتائج فرز طلبات المتقدمين للوظائف التعليمية BTEC - رابط

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستعلام عن حالة الطلب (مطابق أو غير مطابق) عبر الرابط التالي انقر هنا
وبينت انه في حال الاعتراض على نتيجة الفرز يمكن إرفاق الوثيقة المطلوبة (صورة عن المؤهل العلمي مبين فيها اسم التخصص، أو انتساب نقابة المهندسين مبين فيها القسم و الشعبة.
