فريق البحث والإنقاذ الأردني يحافظ على تصنيفه الدولي “الثقيل”

ويجسّد هذا الإنجاز الاحترافية والكفاءة العالية التي يتمتع بها الفريق الأردني، ويؤكد المكانة المرموقة للمملكة الأردنية الهاشمية إقليمياً ودولياً في مجالات الاستجابة للكوارث والأزمات الإنسانية، انطلاقاً من توجيهات القيادة الهاشمية في دعم العمل الإنساني وإغاثة المتضررين حول العالم.
وشمل التقييم الأممي اختبارات ميدانية مكثفة نفّذ خلالها الفريق تمارين تحاكي واقع الكوارث الطبيعية والإنسانية، تضمنت مهام البحث والإنقاذ والإسعاف والإدارة الميدانية المتكاملة، فيما خضعت الوحدات الطبية واللوجستية والتقنية لتقييم دقيق من قبل خبراء الأمم المتحدة، أظهر جاهزية متقدمة وقدرة عالية على الانتشار السريع والاستجابة الفورية في مختلف الظروف.
ويُعد فريق البحث والإنقاذ الأردني أول فريق عربي يحصل على التصنيف “الثقيل” منذ عام 2013، واستمر في الحفاظ عليه بفضل الاحتراف المستمر في التدريب، وتطوير القدرات البشرية والتقنية، والالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بفرق الطوارئ والإنقاذ.
ويعكس هذا التصنيف امتلاك الفريق قدرات متكاملة تشمل وحدات متخصصة مزودة بأحدث المعدات والتقنيات الحديثة، وكلاب بحث مدرّبة، ووحدة طبية ميدانية متطورة، تمكّنه من تقديم الدعم والإغاثة داخل المملكة وخارجها بكفاءة وفاعلية عالية.
ويأتي هذا الإنجاز ليعزز ثقة المجتمع الدولي بقدرات الأردن، ويكرّس مكانته كمركز إقليمي رائد في مجالات الإنقاذ والمساعدات الإنسانية، وليؤكد أن الأردن بات نموذجاً يحتذى في إدارة الأزمات والاستجابة السريعة للطوارئ.
