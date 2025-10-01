بورصة عمان تجري المراجعة الربعية الدورية لمؤشراتها

الوكيل الإخباري - أجرت بورصة عمان المراجعة الربعية الدورية للشركات المدرجة في السوق لاختيار عينة مؤشرات أسعار الأسهم في البورصة، لضمان أن تعكس هذه المؤشرات حركة وأداء ونشاط السوق بشكل دقيق.

وقالت البورصة إنها تابعت بموجب هذه المراجعة نشاط الشركات خلال آخر ربع، واختارت شركات عينة المؤشرات بناءً على معياري القيمة السوقية للشركة وعدد أيام تداولها خلال آخر ربع، مشيرة إلى سحب شركتين من عينة المؤشر العام وإضافة 11 شركة.



وأوضحت أن هذه المراجعة تشمل احتساب نسبة الأسهم الحرة للشركات المدرجة في البورصة بالاعتماد على بيانات مركز إيداع الأوراق المالية، علمًا أن البورصة تضع سقف 10 بالمئة لوزن الشركة في المؤشر بهدف الحد من تأثيرها على تحركات المؤشر.



وبينت البورصة أن القيمة السوقية لشركات عينة المؤشر العام (ASEGI) شكلت ما نسبته 94.1 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة، فيما تشكل نسبة القيمة السوقية للأسهم الحرة لهذه الشركات 95.9 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركات المدرجة في البورصة.



وشكلت عينة المؤشر (ASE20) والمؤشر (ASETR) القيمة السوقية لشركات العينة ما نسبته 87.5 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة، فيما شكلت نسبة القيمة السوقية للأسهم الحرة لهذه الشركات 89.9 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركات المدرجة في البورصة.