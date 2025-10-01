الأربعاء 2025-10-01 06:41 م
 

بورصة عمان تجري المراجعة الربعية الدورية لمؤشراتها

ت
أرشيفية
 
الأربعاء، 01-10-2025 05:55 م

الوكيل الإخباري - أجرت بورصة عمان المراجعة الربعية الدورية للشركات المدرجة في السوق لاختيار عينة مؤشرات أسعار الأسهم في البورصة، لضمان أن تعكس هذه المؤشرات حركة وأداء ونشاط السوق بشكل دقيق.

اضافة اعلان


وقالت البورصة إنها تابعت بموجب هذه المراجعة نشاط الشركات خلال آخر ربع، واختارت شركات عينة المؤشرات بناءً على معياري القيمة السوقية للشركة وعدد أيام تداولها خلال آخر ربع، مشيرة إلى سحب شركتين من عينة المؤشر العام وإضافة 11 شركة.


وأوضحت أن هذه المراجعة تشمل احتساب نسبة الأسهم الحرة للشركات المدرجة في البورصة بالاعتماد على بيانات مركز إيداع الأوراق المالية، علمًا أن البورصة تضع سقف 10 بالمئة لوزن الشركة في المؤشر بهدف الحد من تأثيرها على تحركات المؤشر.


وبينت البورصة أن القيمة السوقية لشركات عينة المؤشر العام (ASEGI) شكلت ما نسبته 94.1 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة، فيما تشكل نسبة القيمة السوقية للأسهم الحرة لهذه الشركات 95.9 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركات المدرجة في البورصة.


وشكلت عينة المؤشر (ASE20) والمؤشر (ASETR) القيمة السوقية لشركات العينة ما نسبته 87.5 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة، فيما شكلت نسبة القيمة السوقية للأسهم الحرة لهذه الشركات 89.9 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركات المدرجة في البورصة.


وأشارت البورصة إلى التعديل على عينة مؤشرات بورصة عمان اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الخارجية تعبر عن تعازيها ومواساتها لشعب وحكومة إثيوبيا

أخبار محلية الخارجية تعبر عن تعازيها ومواساتها لشعب وحكومة إثيوبيا

ب

أخبار محلية ورشة لتعزيز قدرات كوادر الأمن العام المشاركة في مهام حفظ السلام

قائد في الحرس الثوري الإيراني يلمح لإمكانية زيادة مدى الصواريخ

عربي ودولي قائد في الحرس الثوري الإيراني يلمح لإمكانية زيادة مدى الصواريخ

م

أخبار محلية وزارة البيئة والجمعية العلمية تفوزان بالجائزة الفضية لمشاريع الطاقة الشمسية بالإمارات

اجتماع تنسيقي بين الأوقاف وبلدية إربد حول الأراضي الوقفية

أخبار محلية اجتماع تنسيقي بين الأوقاف وبلدية إربد حول الأراضي الوقفية

ل

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني نابلس 8 يجري عملية جراحية نوعية

الخارجية: الأردنيون في إندونيسيا والفلبين وفيتنام وتايلاند بخير

أخبار محلية الخارجية: الأردنيون في إندونيسيا والفلبين وفيتنام وتايلاند بخير

تعليمات جديدة لنقل أرقام الهواتف المتنقلة في الأردن

أخبار محلية تعليمات جديدة لنقل أرقام الهواتف المتنقلة في الأردن



 
 



الأكثر مشاهدة