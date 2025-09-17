تجارة عمان والمكاتب العقارية تبحثان التعاون

الوكيل الإخباري- بحث مجلسا غرفة تجارة عمّان ونقابة أصحاب المكاتب والشركات العقارية، خلال لقاء مشترك سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لتذليل التحديات التي تواجه قطاع العقارات.

وحسب بيان للغرفة، اليوم الأربعاء، أكد رئيس غرفة تجارة عمّان، العين خليل الحاج توفيق، أن نقابة أصحاب المكاتب والشركات العقارية تعتبر من النقابات المهمة والحيوية، وتؤدي دورا محوريا في تنظيم وخدمة قطاع العقارات، الذي يُعد من القطاعات الأساسية في الاقتصاد الوطني.



وأكد أهمية استمرار الحوار والتعاون بين الغرفة والنقابة لخدمة مصالح القطاع العقاري، وبما يسهم في تطوير التشريعات وتحسين البيئة الاستثمارية المرتبطة به، مشيرا الى أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على المواطنين من خلال توفير خدمات عقارية أكثر موثوقية، وأسعارا عادلة، وبيئة إسكانية وتنموية مستقرة تدعم احتياجاتهم وتُحسّن جودة حياتهم.



وأشار الحاج توفيق إلى أهمية أن يُواصل مجلس إدارة النقابة الجديد التنسيق الفاعل مع القطاع الذي يمثله، مؤكدا ضرورة تعزيز التشاركية مع الأعضاء، والاستماع لملاحظاتهم وتطلعاتهم، بهدف تحديد الأولويات بدقة، ومعرفة أبرز الاحتياجات والتحديات التي يواجهها القطاع.



من جانبه، ثمّن رئيس نقابة أصحاب المكاتب والشركات العقارية، عواد الرحامنة، تعاون غرفة تجارة عمّان ودعمها المستمر للنقابة، وحرصها على فتح قنوات تشاركية حقيقية للنهوض بالقطاع.



وقال، إن النقابة تعمل منذ سنوات على تنظيم مهنة الوساطة العقارية، وإيجاد إطار قانوني يُحدد الحقوق والواجبات، ويرتقي بالخدمات المقدمة للمواطن والمستثمر على حد سواء.



وأوضح أن النقابة تُشكّل حلقة وصل أساسية بين شركات ومكاتب العقارات من جهة، والجهات الرسمية من جهة أخرى، وبما يُسهم في معالجة المشكلات والتحديات التي تواجه العاملين في القطاع، ويساعد في توفير خدمات عقارية أكثر تنظيما وجودة تلبي احتياجات السوق المحلية.



من جانبهم، أكد أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة حرصهم على توسيع قاعدة العضوية، مشيرين إلى أن عدد المكاتب العقارية المرخصة حاليًا يبلغ نحو 650 مكتبا في وقت تعمل النقابة على تشجيع المكاتب غير المنتسبة للانضمام إلى النقابة.



كما عرض أعضاء النقابة عددًا من المطالب والتحديات التي تواجه القطاع، أبرزها تفويض المكاتب العقارية المرخصة بمتابعة الإجراءات المتعلقة بعمليات البيع والشراء والتأجير أمام الجهات الرسمية، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع المعاملات، مشددين على أهمية التعاون مع غرفة تجارة عمّان وتفعيل دور النقابة كشريك حقيقي في تطوير وتنظيم السوق العقاري.