السبت 2025-08-16 12:31 م
 

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن السبت

الذهب
الذهب
 
السبت، 16-08-2025 09:00 ص

الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، السبت، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21، إلى 67.6 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.4 دينارا لجهة الشراء.

وفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 77.6 و60 و45.7 دينارا على التوالي.

اضافة اعلان

 


Image1_820251685813219815779.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المهندس عمّار عز الدين، الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال

أخبار الشركات مجمع الملك الحسين للأعمال بوابة للأعمال من العالم إلى الأردن والمشرق العربي

كابيتال بنك يدعم دورة تدريبية متخصصة لتمكين ذوي الإعاقة البصرية من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

أخبار الشركات كابيتال بنك يدعم دورة تدريبية متخصصة لتمكين ذوي الإعاقة البصرية من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

علم الجزائر

عربي ودولي الجزائر تعلن الحداد

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تسجل ارتفاعا قياسيا وأعلى قيمة سوقية منذ 2010

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية برقش في اربد غدا الأحد، وحتى الأربعاء المقبل، خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني "المسائي" ضمن المبادرة الابتكارية "بنصولك".

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

علما الاردن وباكستان

أخبار محلية الأردن يعزي باكستان

جانب من المضبوطات

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات

تعبيرية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم



 
 



الأكثر مشاهدة