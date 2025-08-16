كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن السبت

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، السبت، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21، إلى 67.6 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.4 دينارا لجهة الشراء.



وفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 77.6 و60 و45.7 دينارا على التوالي.

