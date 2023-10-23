أحدث عجائب وغرائب الأخبار في العالم

الوكيل الإخباري - يعبر المحيط الهادئ في قارب مصنوع يدوياً!

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قرر توم روبينسون الشاب الإسترالي صاحب 24 عاماً إن يذهب في مغامرة لعبور المحيط الهادئ بقارب مصنوع يدوياً! بدأ الإسترالي رحلته البالغة 8 آلاف ميل من بيرو في يوليو الماضي آملاً في الوصول إلى كيرنز في إستراليا بحلول شهر ديسمبر.



ولكن نشر تيم عبر موقعه الإلكتروني بأن موجة عاتية اخترقت مركبه وحطّمت كابينة القيادة الأساسية يوم الخميس الماضي، الأمر الذي دفعه لتفعيل جهاز الطوارئ.

التقطت الإشارة طائرة فرنسية وأرسلتها للمركبة والتي التفت بدورها للبحث عنه وإنقاذه، ووجدته بالفعل ملقى على سطح مركبه يدوية الصنع.

صعد توم على سطح المركبة وتم تقديم الإسعافات الأولية له، وأتيحت له فرصة التواصل مع أهله بعد مرور 13 ساعة على عملية الأنقاذ.

كما شكرت العائلة السلطات بولايتي كاليدونيا الجديدة وفانواتو على مجهوداتهم لإنقاذ توم، وللسفينة التي غيّرت مسارها حرفياً حتى تتمكن من إنقاذه.



يدفن محنطاً بعد وفاته بأكثر من مئة عام!

أخيراً، سيحصل رجلاً محنطاً على فرصة دفن لائقة بعدما كان يعرض للزائرين في دار الجنازات بولاية بنسلفانيا لمدة 128 عاماً!

الرجل يعرف باسم "Stoneman Willie" وقد لقى حتفه في السجن المحلي للولاية عام 1895، فيما يبدو بسبب مرض الفشل الكلوي.

وقد تم تحنيط الرجل بقبيل الصدفة! حيث كان الحانوتي الذي يعمل مع إدارة السجن يقوم بتجربة بعض التقنيات الجديدة لتحنيط الجثث، وعلى ما يبدو كان وصل الرجل إلى ما أراد!

ومع ذلك، بقيت هوية هذا الرجل مخفية نظراً لاستخدامه أسماً زائفاً عند القبض عليه. ولكن باستخدام بعض الوثائق التاريخية، تم التعرّف على اسم الرجل الحقيقي وهويته وسوف يتم كتباتهما حفراً عند إتمام مراسم الدفن.



جدة أمريكية تفوز بملايين من لعبة كرابس!

في 23 من مايو عام 2009، ذهبت الجدة باتريشيا ديمارو من ولاية نيوجرسي إلى فندق بورجاتا.

وقررت أن تجرب حظها في لعبة الكرابس.

لعبة الكرابس هي واحدة من العاب الكازينو التقليدية التي يمكن أن تقرأ عنها أكثر لتتعرف على أفضل مواقع الكازينو اون لاين المتاحة عبر كازينو YYY الكويت.

استمرت هذه الجدة في اللعب لمدة 4 ساعات و18 دقيقة تقريباً، وألقت النرد 154 مرة دون أن تحصل على 7 لمرة واحدة! احتمالات حدوث هذا رياضياً تساوي 1 لكل 1.56 مليار تقريباً!



الجدة لم تكن على دراية بكامل قواعد اللعبة، لكن صديقتها ساعدتها في وضع الرهانات وقامت هي بإلقاء النرد.

استمرت الجدة في تحقيق الأرباح وتجنّب الخسائر بشكل متصل، وبعد الانتهاء من جولة اللعب المميزة لم تقم الجدة بالإفصاح عن الأرباح التي حصلت عليها، لكن خبراء يقدرون أرباحها بمئات الآلاف من الدولارات الأمريكية على أقل تقدير!



مهاجم نابولي يهدد بمقاضاة فريقه!

هدد مهاجم فريق نابولي فيكتور أويسمين بمقاضاة فريقه على خلفية نشر النادي على حسابه الرسمي على موقع التيك توك، فيديو يوثق لحظة إضاعة المهاجم لهدف محقق من ضربة جزاء مصحوباً بأصوات ساخرة!

وكان فيكتور واحداً من دعائم نابولي الرئيسية في الحصول على لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى بعد غياب دام لثلاثين عاماً.



وقد صرّح مدير أعمال اللاعب روبيرتو كاليندا بأن المنشور غير مقبول على الإطلاق، وأشار إلى أن هذا المنشور أتيح للعامة، لكن سرعان ما شعر النادي بالأزمة التي قد يتسبب فيها هذا المنشور وقام بمحوه.



وقال روبيرتو أن هذا الفيديو كان له أثراً سلبياً كبيراً في نفسية اللاعب الذي يمر بفترة صعبة من التعامل مع الضغط الإعلامي الشديد، والأخبار المزيفة المنتشرة عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف بأنه – واللاعب – يحتفظون بحقهم القانوني في مقاضاة النادي لرد اعتبار اللاعب! والفيديو تم نشره على خلفية المشادة التي وقعت بين المدير الفني رودي جارسيا واللاعب أثناء المباراة.

على ما يبدو أن اللاعب لم يكن راضياً عن قرار المدرب باستبدالة قبل نهاية المباراة. وعقد اللاعب مع نابولي يمتد حتى 2025، مع وجود بعض التقارير الصحفية التي تشير إلى رغبة أندية كبرى مثل مانشستر يونايتد في ضم اللاعب إلى صفوفها.



يتسلق برج بدون معدات سلامة!

ألقت القوات البريطانية القبض على رجل حاول تسلّق مبنى "Cheesegrater" الشهير بلندن – سادس أطول مبنى في المدينة – بدون استخدام أي أدوات أمان.



يبلغ طول البرج 225 متراً، مما دعا إلى فرض قوات الشرطة حصاراً حول المبنى لضمان عدم مرور المارة، ثم انتظار الرجل بأعلى البرج ليتم إلقاء القبض عليه فور وصوله.

والحادثة ليست بالجديدة، فقد حاول رجل إنجليزي آخر التسلق على 5 أطول مباني بمدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية بدون أي إجراءات أمان كذلك.

اعترضت السلطات الكورية الجنوبية هذه المحاولة المتهورة، وقاطعتها في الطابق 73 ملقية القبض على السائح الإنجليزي الذي قام بهذه المحاولة بعد استمرار عملية تسلقه والتي استمرت لأكثر من ساعة كاملة.