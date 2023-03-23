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الخميس، 23-03-2023 09:52 ص

'أقوى تلميذ بريطاني'.. عمره 10 سنوات ورفع 115 كيلوغراما - صور

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الوكيل الإخباري - أصبح طفل يبلغ من العمر عشر سنوات يلقب بـ«أقوى تلميذ بريطاني»، بعدما تمكن من رفع الأثقال بأكثر من ضعف وزنه، فيما يمني النفس بتحطيم الأرقام القياسية العالمية في هذا المجال.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن روان أومالي بات يصنف ضمن أقوى تلاميذ المدارس في بريطانيا، رغم أن وزنه لا يتجاوز 54 كيلوغراماً. وأكدت أن روان نجح في رفع 115 كيلوغراماً في تمرين «Deadlift»، و110 كيلوغرامات في تمرين «squat lift»، وهو ما يمثل أكثر من ضعف وزنه.

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وتنصح هيئة الصحة الوطنية البريطانية الأطفال في سنه بتناول نحو 2000 سعرة حرارية فقط يومياً. وفي اليوم العادي، يتناول روان ثلاث حصص من البيض المخفوق في الصباح وشرائح اللحم أو السمك في وجبة العشاء. ورغم أنه لا يزال صغيراً على المشاركة في مسابقات رفع الأثقال، لكنه يأمل في أن يحطم، في يوم من الأيام، الأرقام القياسية العالمية.

 


 


 

 

 

 

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