الوكيل الإخباري - قال قصر بكنجهام أمس الاثنين إن أكثر من 2200 ضيف سيشهدون مراسم تتويج الملك تشارلز، منهم ممثلون عن 203 دول فضلا عن المجتمع المدني والخيري.

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وأضاف البيان أن 400 شاب يمثلون منظمات خيرية ستتاح لهم فرصة مشاهدة مراسم التتويج والمواكب.



ويواصل قصر بكنجهام نشر تفاصيل عن مراسم تتويج الملك تشارلز التي من المقرر أن تكون على نطاق أضيق من المراسم التي أقيمت لتتويج والدته الملكة إليزابيث في عام 1953، لكنها ستظل حافلة بمظاهر الفخامة والأبهة التي تعكس تقاليد أسرة يعود تاريخها إلى ألف عام.

البيان