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الخميس، 07-04-2022 12:21 م

أمريكا..سماعات هاتف تنقذ حياة مراهق من رصاصة طائشة

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الوكيل الإخباري - كشف مراهق أمريكي خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي ريديت. أن السماعات الخاصة به كانت السبب في إنقاذه من رصاصة طائشة.

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ووفقاً لموقع "موني كنترول" الأمريكي، حكى المراهق قصته عبر موقع ريديت، أملاً في العثور على مسؤول في شركة Razer المصنعة للسماعات، كي يشكره على إنقاذ حياته.

 

وقال المراهق، الذي اختار اسم Enough_Dance_956 على ريديت: "مرحباً بالجميع، أحاول الوصول إلى شخص يعمل في Razer كي اشكره من كل قلبي".

وتابع: "يوم الأربعاء دخلت رصاصة طائشة من نافذة غرفتي واصطدمت بسماعات Razer التي كنت أرتديها على رأسي، ولولا جودة السماعات ومتانتها لكنت ميت الآن في عمر الـ 18، لا أستطيع حتى تصور الألم والعذاب الذي كان سيصيب أهلي وأصحابي. 

ونشر المراهق صوراً أيضاً تدعم روايته، للسماعات والرصاصات الطائشة على سريره.

وأوضح المراهق أن الرصاصة الطائشة جاءت من حي مجاور، ربما أطلقها شخص لا يجيد التصويب وضلت طريقها إليه، وكادت أن تخطف حياته.

وتطور الأمر بتواصل فريق سماعات Razer بالمراهق، حيث أرسلوا له رسالة خاصة للاطمئنان عليه، كما علقوا عبر تعليقات الموقع معبرين عن سعادتهم أنهم كانوا عند حسن حظ عملائهم، وأنه بخير وأمان الآن.

 

العين الإخبارية 

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