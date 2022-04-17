الأحد 17-04-2022
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الأحد، 17-04-2022 11:17 ص

أمريكا..يضع جدته في الثلاجة للتخلص منها

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الوكيل الإخباري - قتل شخص في ولاية جورجيا الأمريكية، جدته بعد ما وضعها في ثلاجة وهي لا تزال على قيد الحياة.

واستمر الجاني، روبرت كيث تينشر الثالث البالغ من العمر 29 عاما، في العيش بالمنزل مع الجثمان داخل الثلاجة لعدة أشهر، لكنه نقلها بعد ذلك إلى وحدة تخزين في مارس، خوفا من العثور على الجثة.

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واكتشفت شرطة مقاطعة فلويد جثة دوريس كامينغ، 82 عاما، في وقت متأخر الخميس في المنزل الذي كانت تعيش فيه مع حفيدها.


وكانت الشرطة تظن أن عائلة كامينغ غادرت الولاية، لكنها شعرت بالقلق بعد عدم تلقيها أية أنباء عنها واعتبرتها في عداد المفقودين.


وقالت الشرطة إنها تعتقد أن كامينغ أصيبت عندما سقطت في ديسمبر، وبدلا من نقلها لتلقي رعاية طبية، جرها تينشر إلى المنزل.


واتهم تينشر بالقتل والضرب المبرح وإخفاء وفاة شخص آخر. ولا يزال قيد الحبس.
وتقول صحيفة الاتهام إن تينشر "سمع ورأى العديد من عظام جدته تتكسر، ثم قام بلفها في أكياس بلاستيكية ووضعها في ثلاجة كبيرة. واعترف تينشر بـ"أن ظهرها كسر في الثلاجة".


وأضافت الصحيفة أنه لم يكن هناك مشاجرة أو استفزاز أفضى إلى هذه الأفعال.
وقالت بريتاني فيرنر، محققة مقاطعة فلويد: "بناء على ما توصلنا إليه، كان يعتقد، في ذلك الوقت، أنها كانت لا تزال تتنفس وتتحرك في الوقت الذي أدخلها فيه الثلاجة".

 

لبنان 24

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