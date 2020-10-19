الإثنين 19-10-2020
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الإثنين، 19-10-2020 11:42 ص

أول متجر متخصص في بيع النمل بسنغافورة .. يوفر 30 نوعا للزبائن! - فيديو

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الوكيل الاخباري – قام مواطن سنغافوري باستغلال حبه واهتمامه بالنمل حيث افتتح متجر متخصص في بيع النمل على أنه من الحيوانات الأليفة.

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وبينت صحيفة "ذا جاكرتا بوست" أنه داخل المتجر الذي يوفر المستعمرات وكل التجهيزات اللازمة للراغبين في هذه الحشرات ذات الأرجل الستة كحيوانات أليفة، يركض النمل في صناديق شفافة.

وفي يناير الماضي، دشن جون يي متجره "جاست آنتس" (نمل فقط)، وهو أول محل في سنغافورة مخصص لبيع هذه الحشرات، محولا هوايته التي كان يخصص لها جزءا من اهتمامه إلى مهنة يكرس لها كل وقته.

 


واهتم هذا الرجل السنغافوري بهذه الحشرات بعدما تلقى بعض العينات هدية من صهره. وسرعان ما ترك وظيفته كمندوب مبيعات إلكترونيات لكي يتفرغ لإطلاق متجره.


ويرى الرجل الأربعيني في النمل "حيوانات رحيمة وتحب الغير" وتتمتع بـ"روح قتالية"، ويأمل في أن يصبح متجره مقصداً لعشاق النمل الآخرين.


وقال: "أريد أن أجعل هذا المحل مكانا يجتمع فيه الناس ويتبادلون معارفهم وخبراتهم في تربية النمل".


ويبيع المتجر مستعمرات النمل ومعدات متخصصة وأنابيب لاصطيادها وأطباقا صغيرة للطعام وحتى ديدانا لإطعامها.


واضطر يي إلى إغلاق محله في مرحلة الحجر الصحي الهادف إلى احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، لكنّ العمل يسير بشكل جيد منذ أن أعاد فتحه.


ويوفّر جون يي في محلّه نحو 30 نوعا من النمل، حصل على بعضها من خبراء ومتخصصين في مجال دراسة النمل، أو تولى أسر البعض الآخر هو وأصدقاؤه.


وتوضع النملة الملكة في أنبوب اختبار حيث تلِد مستعمرة من النمل العامل.

 

وتضم مجموعة جون يي عشرات الآلاف من النمل الغازي، وهو نوع شائع في آسيا، موضوعة في صندوق كبير.


ولا يزال عدد الراغبين في تربية النمل محدودا في سنغافورة إلاّ أنه في ازدياد. وتضم مجموعة محبي النمل على "فيسبوك" نحو أربعة آلاف عضو.


لكن جون يي يعرف أن إقناع مواطنيه بأن هذه الحشرات يمكن أن تكون حيوانات أليفة لا مؤذية فقط، لا يزال يتطلب الكثير من الجهد والعمل.


ولاحظ يي أن معظم السنغافوريين يظنون أن الاحتفاظ بالنمل غير مستحب لاعتقادهم أن هذه الحشرات "سامة ومثيرة للاشمئزاز وتحمل الأمراض".

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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