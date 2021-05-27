ابرز الاقمشة الصيفية التي تساعد على التغلب من اشعة الحرارة المرتفعة .. تعرف عليها

الوكيل الاخباري - قد يتيح اختيار نوعية القماش ، إلى التأثر بدرجات الحرارة بشكل كبير ، خاصة في فصل الصيف ، ما يؤدي إلى التعرّق وبالتالي ظهور بقع غير مرغوب بها على الملابس ، ما يؤثّر على الإطلالة الجميلة، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف الملابس

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ودون شك، يحافظ القطن، وغيره من الأقمشة الخفيفة الوزن، على إمدادك بالشعور بالراحة، دون أن تتخلي عن أناقتك المعهودة.



إليك أفضل الأقمشة التي يمكن أن تحافظ على راحتك، خلال الصيف:



1- القطن

تسمح الأقمشة القطنية بتدفق الهواء عبر أليافه، وتتميز بقدرتها على تبريد الجسم عن طريق التخلص من العرق، كما تتميز بامتصاصها الرطوبة في الصيف، إلى جانب النعومة التي يتميز بها، والتي تمنع حدوث التهابات جلدية.



2 - الكتان

يتميز الكتان بنعومته وخفة وزنه وامتصاصه السريع للعرق، وبسبب ذلك يعد النسيج الأكثر شيوعاً في الاستخدام الصيفي إلى جانب القطن. وعلى عكس القطن، يتميز قماش الكتان بقوته، فيما يكمن عيبه الوحيد في سهولة تجعده نتيجة الجلوس لفترة طويلة.



3- الأقمشة الطبيعية الشفافة

تعد الأقمشة الشفافة الطبيعية حالياً أحد أكثر الأقمشة الصيفية شيوعاً في الاستخدام، فهي عبارة عن نسيج قطني بالكامل، على عكس الأقمشة الأخرى، ولا يلتصق هذا القماش بالجسم نتيجة التعرق صيفاً.



يتوفر هذا القماش في أقمشة، مثل: الكروشيهات الخفيفة والأورغانزا والدانتيل، والتي يمكن أن تأتي بتصميمات شفافة لإطلالة صيفية مثالية.



4- قماش الخدي الهندي

هو قماش هندي يتم غزله يدوياً، وفي الأغلب يصنع من القطن، ويسهل الاعتناء به، ويضفي عليك ارتداؤه شعوراً بالبرودة أثناء ارتفاع درجات الحرارة، كما أنه يعد من الأنسجة الرائعة لفصل الصيف، نظراً لما يتميز به من صفات تجمع بين القطن والكتان.



5- الحرير

لا تخفى على أحد نعومة ملمس الحرير وروعة أشكاله، مثل: الشيفون والكريب، وغير ذلك، كما أن له خصائص مضادة للبكتيريا ويسمح للجسم بالتهوية، وينظر إليه باعتباره ممتصاً للرطوبة، ما يسمح للجلد بالتنفس.

المصدر : زهرة الخليج