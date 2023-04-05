الأربعاء 05-04-2023
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الأربعاء، 05-04-2023 10:16 ص

استدعاء رجال الإطفاء في براغ لإخماد 'حريق في مقطع فيديو'

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الوكيل الإخباري - استجاب رجال الإطفاء في براغ لنداء طوارئ، تلقوه بعد أن لاحظ أحد السكان، تصاعد ألسنة لهب في غرفة معيشة بمنزل يقع على الجانب الآخر من الطريق.

ولم يجد رجال الاطفاء أي حريق، ولكن اكتشفوا أن الامر كله كان بسبب شاشة عرض ذكية، يُعرض عليها مقطع فيديو متكرر لنيران حقيقية، بحسب ما قاله متحدث باسم خدمة الإطفاء، يوم الثلاثاء.

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وبعد أن فحص أفراد خدمة الإطفاء المكان بإمعان وهدوء، قال المتحدث: "لا نشعر بالغضب من الشخص الذي اتصل بنا. فقد فعل ما كان يجب عليه أن يقوم به".

 

البيان 

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