السبت 04-12-2021
الوكيل الاخباري

هل سيؤثر المتحور "أوميكرون" على أسعار المحروقات محلياً ؟

وفيات السبت 4-12-2021

56 % مساهمة قطاع التجارة والخدمات بالناتج المحلي

التعليم العالي: لا وفيات بكورونا في الجامعات والإصابات أكثر من 2500

جمعية المصدرين تبحث فرص زيادة صادرات الصناعة إلى تركيا

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

بإجراء عاجل.. لقاح فايزر يدخل على خط مواجهة أوميكرون

نصيحة هامة من الصحة العالمية بشأن أوميكرون

5.5 مليون وفاة بكورونا عالميا

النواب يناقشون إعلان النوايا الإثنين

السبت، 04-12-2021 09:54 ص

اكتشاف كوكب خفيف الوزن يدور حول نجم قزم أحمر

1228754


الوكيل الإخباري - اكتشف كوكب خارج المجموعة الشمسية تبلغ كتلته نصف كتلة الأرض، ويصل طول اليوم فيه إلى أقل من ثماني ساعات، وفقاً لما أظهرته نتائج علمية نشرت أول من أمس.

اضافة اعلان

 

والجسم السماوي، والذي يطلق عليه اسم جي جيه 367 بي، عبارة عن كوكب صخري منخفض الكتلة نصف قطره يساوي 72% من نصف قطر كوكب الأرض وكتلته 55% من كتلة الأرض. ويقول الباحثون إنه يعتبر «أحد الكواكب الأخف وزناً من بين ما يقرب من 5 آلاف كوكب خارج المجموعة الشمسية معروفة حتى اليوم».

 

وتوصل إلى هذا الاكتشاف فريق دولي من العلماء بقيادة معهد أبحاث الكواكب التابع لمركز الفضاء الألماني (دي إل أر). وقال الباحث زيلارد سيزماديا إن «كثافته العالية تشير إلى أن نواة حديدية تهيمن على الكوكب».

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
61a9c0856f6d8

ناسا تكليف 3 شركات أمريكية بعمل تصاميم لمحطات فضائية

1638535838blobid2

معرض في محطة ميلانو للقطارات عن عالم بانكسي - صور

106926992-1628885077267-elon

ملامح أغنى رجل في العالم غيرتها قصّة شعره المزروع - صور

جبل-جليدي-1621533238

اختفاء شبه جزيرة في منطقة القطب الشمالي

family-3-26

أنواع من الروتين يحتاج إليها طفلك ليزدهر

image (4)

طالبة تحاول التعدي على أستاذ جامعي أثناء محاضرة في مصر