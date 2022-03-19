السبت 19-03-2022
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السبت، 19-03-2022 11:26 ص

اكتشاف متحجرات عمرها 36 مليون سنة في البيرو

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الوكيل الإخباري - عرض علماء متحجرات من إحدى جامعات البيرو، أول من أمس، بقايا متحجرة تابعة لباسيلوصور، وهو نوع من الحيتان اللاحمة كانت تعيش في المحيطات قبل 36 مليون سنة.

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واكتُشفت هذه البقايا المتحجرة التي تمثل جمجمة كاملة نهاية العام 2021 في صحراء أوكوكاهي الواقعة على بعد 350 كيلومتراً جنوب العاصمة ليما.

 

وقال رئيس فريق علماء المتحجرات في جامعة «ناسيونال مايور دي سان ماركوس» ماريو أوربينا، إنّ الأمر يمثّل «اكتشافاً بالغ الأهمية نظراً إلى عدم وجود أي نموذج مماثل مكتشف في العالم». 

 

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