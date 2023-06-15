الخميس 15-06-2023
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الخميس، 15-06-2023 10:25 ص

اكتشاف مومياء عمرها 3000 عام في بيرو - صور

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الوكيل الإخباري - اكتشف متخصصون في التنقيب عن الآثار في بيرو يوم أمس الأربعاء مومياء عمرها ما يقرب من ثلاثة آلاف عام في ليما، وهو أحدث الاكتشافات الأثرية في البلاد يعود إلى عصور ما قبل الغزو الإسباني.

فقد عثر طلاب من جامعة سان ماركوس وباحثون في البداية على بقايا شعر وجمجمة المومياء في حزمة قطنية أثناء التنقيب، وذلك قبل الكشف عن بقية المومياء.

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وقال عالم الآثار ميغيل أغيلار إن المومياء ربما كانت من حضارة مانشاي التي تطورت في وديان ليما بين 1500 و1000 قبل الميلاد.

 


 

 


 


 


سكاي نيوز 

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