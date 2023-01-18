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الأربعاء، 18-01-2023 10:47 ص

اكتشاف نوع جديد من السحالي في البيرو

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الوكيل الإخباري - اكتشفت مجموعة من العلماء نوعاً جديداً من السحالي داخل محمية طبيعية في كوسكو جنوب شرق البيرو، على ما أعلنت أول أمس الاثنين الهيئة الوطنية المسؤولة عن المناطق الطبيعية المحمية في هذا البلد.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أنّ "متنزه أوتيشي الوطني اكتشف نوعاً جديداً من السحالي".

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واكتُشف النوع الجديد المُسمى "بروكتوبوروس تايتنز( Proctoporus titans)، في بونا التي تشكل هضبة عالية على ارتفاع 3241 متراً.


وتتميز السحلية المُكتشفة بلونها الرمادي الغامق وذيل أطول من جسمها. ويحوي ظهرها قشوراً فيما يتميّز رأسها بالخطوط.


ومتنزه أوتيشي الوطني منطقة محمية في كوسكو وجونين وتضم 305,973 هكتاراً من الغابات المرتفعة.

 

 

 

البيان 

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