الأحد 11-07-2021
الوكيل الاخباري

الجزائر تعيد تفعيل الإجراءات الوقائية المتخذة منذ بداية تفشي كورونا

هجوم بالهاون على قاعدة أميركية في دير الزور شرقي سوريا

بسبب قرصنة إلكترونية .. إعلان غير مسبوق لحالة الطوارئ بألمانيا

مرفأ بيروت.. أهالي الضحايا يقتحمون باحة منزل وزير الداخلية

فروانة: 82 أسيرا فلسطينيا مضى على اعتقالهم أكثر من 20 سنة

تونس: 194 وفاة و 9286 إصابة جديدة بكورونا

بريطانيا تدين هدم ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين

مقتل اردني في عملية سطو مسلح في امريكا

العراق يطالب إيران بالحصول على حقوقه المائية

الرئيس العراقي: مهمة القوات الأجنبية تمكين قدرات قواتنا وتطويرها

السبت، 10-07-2021 02:41 م

الثقوب السوداء تجتاح درب التبانة

درب


الوكيل الإخباري - تحصد مجموعة من النجوم اليوم اهتمام العلماء، وتحديداً ما يعرف بأنهار النجوم الممتدة في السماء والتي كان يصعب تحديدها من قبل. إلا أن مرصد "غايا" الفضائي الذي يعمل على رسم خارطة درب التبانة بدقة عالية بشكل ثلاثي الأبعاد، سلط مزيداً من الضوء على جداول النجوم تلك ليتبين أنها مجتاحة من قبل سيل من الثقوب السوداء، بحسب ما ذكر تقرير لموقع "ساينس ألرت".

اضافة اعلان


ويقول مارك جيليس، عالم الفيزياء الفلكية بجامعة برشلونة في إسبانيا: "لا نعرف كيف تتشكل تلك الجداول لكن إحدى الأفكار تشير إلى أنها تجمعات نجمية معرقلة. لكن لا تملك أي من الجداول المكتشفة حديثاً عنقوداً نجمياً مرتبطاً بها لذا لا يمكننا التأكد".


ولذلك استعان الباحثون بمجرة "بالومار 5" التي تتبع كوكبة الحية لترشدهم في فهم تشكّل الجداول. واستخدم الفريق محاكاة المركب N " N-body " لنظام الحركيات المفصل لإعادة ابتكار المدارات وتطور كل من النجوم داخل التجمعات لمعرفة كيف انتهى الأمر بها حيث هي اليوم.


وكشفت النتائج بأن مجموعة من الثقوب السوداء التابعة للكتلة النجمية داخل "بالومار 5"يمكن أن تكون قد أسفرت عن التشكيل الذي نراه اليوم.


ويمكن للتفاعلات المدارية أن تكون قد قذفت النجوم خارج العنقود النجمي إلى جدول النجوم الطويل، إنما بمعدل ثقوب سوداء أعلى بكثير من المتوقع. 


وقال جيليس معلقاً: " إن عدد الثقوب السوداء أكبر ثلاث مرات أكثر من المتوقع قياساً بعدد النجوم داخل العنقود ويعني أنه أكثر من 20 بالمئة من كتلة العنقود الكلية لا تزال يانعة جداً".

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
82-6zsh69wgoqes8kplhfsqgh836wh9eq68yn60yy3j9w3

باتت الأغلى عالمياً لعبة فيديو يابانية تُباع بمبلغ 870 ألف دولار - فيديو

shutterstock_1531384172-1568x1045

كيفية اختيار نظارة شمسية

ea97b5f5-c2e3-4f6d-97ef-7c3c56f18192_16x9_1200x676

قطة غريبة تذهل المارة باليابان لهذا السبب - فيديو

011

1500 طالب في جامعة ليفربول البريطانية علامتهم صفر

9999099852-jpg-67018137016682852

مسنّ أمريكي يخفي عن عائلته فوزه بـ55 مليون دولار لمدة 10 سنوات

tbl_articles_article_23100_493450cc282-2402-4c79-b4d2-5abde739c3b3

أمريكي يخسر 100 كغم من وزنه ويحدث مالم يتوقعه - فيديو