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السبت، 03-04-2021 09:19 ص

الصين: تحديد ساعات النوم للأطفال والمراهقين

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة التربية والتعليم الصينية إن حكومة بلاده وضعت حداً أدنى من متطلبات النوم للأطفال والمراهقين للحد من قلة النوم، الذي من شأنه الإضرار بنموهم وتطورهم.

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و قال المسؤول في وزارة التربية و التعليم في مؤتمر صحفي ليو يو جانغ أمس، إن طلاب المدارس الابتدائية يجب أن يحظوا بـ 10 ساعات نوم على الأقل يوميا، بينما يتوجب أن ينام طلاب المدارس المتوسطة والثانوية ما لا يقل عن 9 و 8 ساعات يوميا على التوالي.


وتم إدراج وقت النوم المقترح للطلاب، حيث يجب ألا يتجاوز طلاب المدارس الابتدائية الساعة 9:20 مساء، وطلاب المدارس المتوسطة في موعد لا يتجاوز الساعة 10:00، وطلاب المدارس الثانوية في موعد لا يتجاوز الساعة 11:00.


ولفت ليو إلى أن عبء المناهج الدراسية الثقيل يؤثر على نوم بعض الطلاب، مضيفا "يجب أن تفسح الواجبات المنزلية والتعليم خارج الحرم المدرسي وألعاب الفيديو المجال ليحظى الطلاب بنوم جيد".

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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