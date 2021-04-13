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الثلاثاء، 13-04-2021 09:32 ص

الطحالب السامة تقتل آلاف الأطنان من أسماك السلمون في أمريكا

سلمون


الوكيل الإخباري - ذكرت هيئة مصايد الأسماك في تشيلي، الخميس الماضي أن أكثر من 4200 طن من سمك السلمون نفقت نتيجة الطحالب السامة في الدولة الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية.

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وتعد هذه الواقعة، أحدث مجزرة جماعية يتم تسجيلها في ثاني أكبر منتج للسلمون في العالم.


وبحسب المعنيين، يعود السبب إلى انتشار هذه النباتات المائية في شكل يخرج عن نطاق السيطرة، وتؤدي إلى تقليل نسبة الأكسجين في الماء، ما يؤدي إلى اختناق السلمون.


عندما تنمو هذه النباتات المائية في شكل يخرج عن نطاق السيطرة، تتسبب في تأثيرات سامة على السمك.


في العام 2016، تسببت هذه الظاهرة بنفوق آلاف الأطنان من أسماك السلمون.
وتضررت حوالي 18 مزرعة سلمون في جنوب تشيلي، تنتج نحو 26 في المائة من أسماك السلمون في العالم، بحسب "يورونيوز".


وتعتبر منظمة السلام الأخضر"غرينبيس"، أن سبب نفوق هذه الأسماك يعود للتلوث الناجم عن تربية السلمون، بينما يلقي العاملون في المكان باللوم على تغير المناخ.


وقال ﻣﺎورﻳﺴﻴﻮ ﺳﻴﺒﺎﻳﻮس اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ "ﻏﺮﻳﻨﺒﻴﺲ، إنه "لا يمكننا أن ننكر أن هذا النوع من الأزمات يتطور بسبب تأثير التلوث الناتج عن تربية السلمون".

 

 

البيان


 




 

 


 

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