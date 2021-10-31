الفنان محمد هنيدي يدعم اليوتيوبر أحمد فلة

الوكيل الإخباري-ضجت وسائل التواصل الإجتماعي أمس السبت، بسبب نجاح يوتيوبر كويتي في جمع مليون دولار أمريكي، موجهة لدعم اللاجئين، بحملة كان أطلقها لمساعدة أكثر من 5 آلاف لاجئ.



وكتب ابو فلة اليوتيوبر الكويتي على حسابه في "تويتر": "الحمد لله دائما وابدا، شكرا لكل شخص دعم البث من دعاء أو نشر أو تبرع، ربي يجعلها بميزان حسناتنا أجمعين.. الحمد لله جبنا المليون".



ونال أبو فلة دعم عدد من المشاهير العرب علي فكرته، وكان أبرزهم الفنان محمد هنيدي، الذي كتب عبر حسابة الرسمي علي تويتر:"الصديق الجميل ابوفله .. اللي كلنا فخورين بكل اللي بيعمله .. قدر يجمع مليون دولار تبرعات في ٢٤ ساعة .. ياريت كل مشاهير الانترنت ياخدوا ابو فله قدوة ليهم وان الشهرة اللي ربنا ادهالهم يستغلوها في الخير بأي شكل أيا كان".

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الصديق الجميل ابوفله .. اللي كلنا فخورين بكل اللي بيعمله .. قدر يجمع مليون دولار تبرعات في ٢٤ ساعة .. ياريت كل مشاهير الانترنت ياخدوا ابو فله قدوة ليهم وان الشهرة اللي ربنا ادهالهم يستغلوها في الخير بأي شكل أي ان كان pic.twitter.com/gMzsPktakg October 30, 2021



صدى البلد

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