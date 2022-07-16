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السبت، 16-07-2022 03:58 م

الملكة إليزابيث تفتتح دار مسنين في بريطانيا.. صور

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الوكيل الإخباري-افتتحت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، دارا لرعاية كبار السن برفقة ابنتها الوحيدة، الأميرة آن، 71 عاما. 

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وظهرت الملكة إليزابيث الثانية محافظة على ابتسامتها المعتادة، ومرتدية فستان أزرق زهري، كما كانت تمسك بعصا للسير والتعكّز بها، وفقا للصور التي نشرتها صحيفة «الديلي ميل» البريطانية. 

ويعد افتتاح الملكة إليزابيث الثانية صاحبة الـ 96 عاما لدار رعاية المسنين الجديدة في منطقة التايمز هوسبيس بيبيركشاير البريطانية خطوة مفاجئة.


ولم تقطع ملكة بريطانيا مسافة كبيرة من إقامتها الحالية في قلعة وندسور إلى ميدنهيد للقيام بجولة في الداخل ومقابلة الموظفين والمتطوعين والمرضى.

 



 


 


صدى البلد

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