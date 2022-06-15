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الأربعاء، 15-06-2022 04:23 م

الملكة إليزابيث في المركز الثاني بأطول فترة حكم في التاريخ

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الوكيل الإخباري-أصبحت الملكة البريطانية "إليزابيث" الآن صاحبة ثاني أطول فترة حكم في التاريخ ، حيث وصلت فترة حكمها الآن إلى 70 عاماً و 127 يومًا وبهذا تكون الملكة إليزابيث 96 عاماً، قد تغلبت على ملك تايلاند "بوميبول أدولياديج"، الذي حكم لمدة 70 عاماً و 126 يومًا بين عامي 1946 و2016.

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أما أطول عهد تم التحقق منه في التاريخ هو عهد الملك "لويس الرابع عشر" في فرنسا والذي امتد من 14 ايار 1643 حتى 1 ايلول 1715، بإجمالي 72 عاماً و 110 يوماً. وستتجاوز الملكة البريطانية هذا الإنجاز في عام 2024 في حال استمرت في الحكم.

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