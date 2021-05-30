' بركان هائل ' جديد يثير تساؤلات العلماء في الاسكا-صورة

الوكيل الإخباري - وجد الباحثون بركانا هائلا محتملا في ألاسكا، حيث حذر أحد الخبراء من أنه قد يكون له "تأثير عالمي ضخم".

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وتصدرت ألاسكا عناوين الأخبار في الأيام الأخيرة بعد ثوران بركان سيتكين العظيم الأسبوع الماضي. ويوم الخميس الماضي، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن تحذيرا أحمر قد تم رفعه، ما يشير إلى احتمال انبعاث كبير من الرماد البركاني في الغلاف الجوي.



وقال مرصد بركان ألاسكا إن انفجارا "قصير الأمد" من دقيقة إلى دقيقتين ، ما أدى إلى سحابة رماد يصل ارتفاعها إلى 15 ألف قدم فوق مستوى سطح البحر.



وأضاف: "منذ ذلك الانفجار، انخفضت الزلازل وتظهر صور الأقمار الصناعية أن سحابة الرماد انفصلت عن الفتحة وتتجه نحو الشرق".



وتمثل ألاسكا أكثر من ثلاثة أرباع جميع البراكين الأمريكية التي اندلعت خلال الـ200 عام الماضية، وفقا لموقع المرصد على الإنترنت.



وعند دراسة النشاط البركاني في المنطقة وذهل الباحثون عندما وجدوا ما يمكن أن يكون بركانا هائلا في جزر ألوشيان في ألاسكا.



وأوضح جون باور، عالم الجيوفيزياء في مرصد بركان ألاسكا التابع للمسح الجيولوجي الأمريكي، إن البركان العملاق سيكون كبيرا جدا، وقد يتسبب في اضطراب الحضارات في جميع أنحاء العالم.



وأضاف بولاند: "هذه الكالديرا الكبيرة جدا لها تأثيرات كبيرة جدا على مستوى العالم ، هذا التعريف المحتمل يساعدنا على فهم ما قد نتوقعه، ولماذا يكون كليفلاند نشطا للغاية، وفهم المخاطر".





المصدر-روسيا اليوم