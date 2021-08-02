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الإثنين، 02-08-2021 08:50 ص

بريطانيا تصدر عملة تذكارية بمناسبة مرور 150 عاما على صدور رواية عبر المرآة للويس كارول - صور

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الوكيل الإخباري - أصدرت بريطانيا عملة معدنية جديدة تخلد ذكرى مرور 150 عامًا على صدور رواية "عبر المرآة" للكاتب لويس كارول.

وتم إصدار العملة فئة 5 جنيهات (95ر6 دولار) اعتمادا على الرسوم التوضيحية الأصلية للكتاب للسير جون تينيل، والتي كانت تكملة لـ "مغامرات أليس في بلاد العجائب".

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وذكرت وكالة "بي إبه ميديا" البريطانية إنه يظهر على أحد أوجه العملة اللحظة التي التقت فيها بطلة الرواية أليس بشخصيتين مؤذيتين، تويدليدوم و يويدليدي.


وتعاونت دار سك العملة البريطانية مع إل أند إن كافيه في لندن لطرح نسخة محدودة من كعكة "أليس في بلاد العجائب" للاحتفال بالتصميم الجديد.
ويأتي ذلك بعد إصدار عملة معدنية تصور المشهد الذي تلتقي فيه أليس مع قط الشيشاير، الشهر الماضي.

 



 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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