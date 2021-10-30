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السبت، 30-10-2021 01:41 م

تأجيل إطلاق مركبة سبيس إكس لمحطة الفضاء الدولية بسبب سوء الاحوال الجوية

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الوكيل الإخباري -  تأجلت مهمة مركبة "سبيس إكس" المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، من غد الاحد إلى الأربعاء المقبل، بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث من المقرر إطلاقها من قاعدة "كيب كانافيرال" بولاية "فلوريدا".

وتحظى المهمة باهتمام كبير في ألمانيا، مسقط رأس، عضو الطاقم، ماتياس مورير. ومن المقرر أن يكون مورير 51 عاما، وهو من سكان ولاية "سارلاند" الغربية الصغيرة، أول ألماني يسافر إلى الفضاء منذ ثلاثة أعوام.

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وسيكون مورير، رائد الفضاء الألماني الـ12، في الفضاء والألماني الرابع، على متن محطة الفضاء الدولية.

 

وذكرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية"ناسا" اليوم السبت أن مورير، إلى جانب زملائه في ناسا، توماس مارشبورن وراجا شاري وكيالا بارون، من المقرر أن ينطلقوا في الساعة الواحدة وعشر دقائق صباح الأربعاء المقبل(0510 بتوقيت جرينتش) ويصلوا إلى محطة الفضاء الدولية في نفس اليوم.


وأضافت ناسا أن عملية الإطلاق، غدا الأحد، في عيد "الهالوين"، تم إلغاؤها، بسبب "عاصفة قوية"، تصاحبها رياح وأمواج، في المحيط الأطلسي" على طول، مسار رحلة كرو دراجون".


وبمجرد وصولهم إلى الموقع المداري، من المقرر أن يبقى الأربعة هناك حتى إبريل العام المقبل.


وبعد خروج مكوكها الفضائي من الخدمة، في عام 2011، اعتمدت ناسا على مركبة الفضاء الروسية"سويوز"، لنقل روادها من وإلى محطة الفضاء الدولية وبدأت المهمة التابعة لشركة "سبيس إكس" لإطلاق المركبات الفضائية ومؤسسها هو الون موسك، نقل أطقم العام الماضي على متن كبسولتها "دراجون".

 

 

المصدر- البيان

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