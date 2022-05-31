الثلاثاء 31-05-2022
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 31-05-2022 01:05 م

تايلند .. وجبات مجانية تدفع الأشخاص لتغيير اسمائهم

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الوكيل الإخباري-في ظاهرة أطلق عليها من قبل الإعلام المحلي في تايوان "فوضى السلمون" قام نحو 300 شخص بتغيير أسمائهم رسمياً ليصبح اسما من الأسماء المتعلقة بالأسماك.

ويتجه الأشخاص لتغير أسمائهم بطريقة قانونية ليصبح "سلمون"  للحصول على السوشي مجاناً، لكنهم أصبحوا غير قادرين على العودة لأسمائهم مرة أخرى.

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ويناقش المشرعون التايوانيون حالياً إمكانية تغيير قانون يسمح للأشخاص بتغيير أسمائهم، بحد أقصى ثلاث مرات، للتخفيف من آثار هذه الظاهرة "فوضى السلمون".


وفي مارس العام الماضي 2021، غطت عناوين الأخبار الترويج الغريب لسلسلة مطاعم Sushiro التايوانية، التي كانت تقدم السوشي مجاناً للذين يغيرون أسماءهم بطريقة قانونية إلى «سلمون».


ومن الألقاب الأخرى التي رصدها الإعلام التايواني: "أمير السلمون" و"أرز مقلي بالسلمون" و "نيزك ملك السلمون"!


هذه الفوضى لم تنل رضا المسؤولين التايوانيين، حيث قال نائب وزير الداخلية تشين تسونغ ين للصحفيين: "هذا النوع من المعاملات لا يهدر الوقت فحسب، بل يتسبب في إجراءات ورقية غير ضرورية"، وحث الناس على "الاهتمام بالموارد الإدارية" وطالبهم أن يكونوا "أكثر عقلانية".


وعلى سبيل المثال، اكتشف طالب غير اسمه إلى «Truong's Salmon Dream» أن والديه غيّرا اسمه بالفعل مرتين عندما كان طفلاً، وأنه استنفد محاولته الثالثة، ما لم يتغير التشريع، فهو عالق مع «حلم السلمون» لبقية حياته.

 

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