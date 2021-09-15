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الأربعاء، 15-09-2021 09:33 ص

تغليف قوس النصر في باريس تحقيقا لحلم الفنان الراحل كريستو - فيديو

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الوكيل الإخباري - بعد تغليفها جسر "Pont-Neuf" (الجسر الجديد) في العام 1985، قامت العاصمة الفرنسية باريس بتغليف قوس النصر، وذلك تحقيقا لحلم الفنان البلغاري الراحل كريستو.

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وبدأت المرحلة الأخيرة من التركيب الفني للمشروع، حيث تم رفع القماش الأزرق والفضي المصنوع من مادة البولي بروبيلين القابلة لإعادة التدوير وتثبيته بحبل أحمر بطول 3000 متر من أعلى النصب التذكاري، في شارع الشانزليزيه الشهير.

وخلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم تغليف القوس بالكامل بـ 270 ألف قدم مربع من القماش الذي يحمل توقيع الفنان البلغاري، الذي توفي العام الماضي.

وسيظل المشروع النهائي معروضًا من 18 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، وفق وكالة "سبوتنيك".


وانطلقت الاستعدادات في نهاية شهر يونيو، تحت إشراف فلاديمير غافاشيف، ابن شقيق كريستو، تنفيذًا لرغبات عمه الدقيقة للغاية، وبدعم من مركز المعالم الوطنية في فرنسا.


وتبلغ تكلفة المشروع 14 مليون يورو، وهو مموّل ذاتيًا بالكامل بفضل بيع أعمال أصلية لكريستو ورسومات وهدايا تذكارية وطباعة حجرية.


وتشير وسائل إعلام محلية إلى أن تغليف قوس النصر كان حلم الطفولة للفنان التشكيلي البلغاري ولزوجته جان كلود، وتعمل السلطات الفرنسية على تكريمه بتحقيق هذا الحلم وتغطية قوس النصر في باريس، الذي يعتبر من أهم المواقع التاريخية في البلاد.


وسبق أن غلف كريستو العام 1985 جسر بون نوف، أحد أشهر الجسور على نهر السين في باريس، والعديد غيرها.

 

 

المصدر - البيان 

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