تفاصيل جديدة لحادثة الارجوحة المرعبة في داغستان وهذا مصير الفتاتين - فيديو

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأيام الماضية مقطع فيديو مثيرا للذعر، تظهر فيه سيدتان خلال سقوطهما من أرجوحة مثبتة على حافة جبل شاهق يقارب ارتفاعه 2000 متر.



وكشفت تقارير أن الفيديو المرعب، للحادثة التي عُرفت باسم " الارجوحة المرعبة"، وقع في جمهورية داغستان الروسية.

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وأوضحت التقارير وفقا لقناة الحرة ان العناية الإلهية أنقذت السيدتين لسقوطهما على منصة خشبية عند حافة الجبل ما منع سقوطهما في الوادي السحيق.

وعادت السيدتان إلى بر الأمان بعد أن أصبن برضوض وخدوش لا أكثر.

المصدر - البيان