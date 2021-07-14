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الأربعاء، 14-07-2021 09:54 ص

جندي بريطاني يخترق منزلاً بعد فشله في فتح مظلته

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الوكيل الإخباري - أصيب جندي مظلي بريطاني، بجروح طفيفة، بعد سقوطه داخل منزل في كاليفورنيا، بسبب عطل حال دون فتح مظلته بشكل صحيح، وقد اخترق المظلي، الذي هبط من ارتفاع 15 ألف قدم، مطبخ المنزل، وسط تطاير مواد العزل والسقف.

وأفادت صحيفة «غارديان» البريطانية، أن الجندي، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، قفز من الطائرة خلال تدريبات على تكتيك يدعى «هالو»، وهو تمرين تستخدمه القوات الخاصة، حيث يجري خلاله فتح المظلة على ارتفاع منخفض، لكنه فقد السيطرة عندما اقترب من الأرض، بالقرب من كامب روبرتس في أتاسكاديرو بكاليفورنيا.

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وقع الحادث نحو الساعة الخامسة مساء في 6 يوليو، وقد شاهد العديد من الجيران المظلي وهو يطير بشكل حلزوني في الهواء، كما أظهرت الصور المأخوذة في مكان الحادث، حفرة في سقف المنزل المكسو بالقرميد، والجندي في المطبخ محاطاً بالحطام.


من جهتها، أفادت شرطة أتاكساديرو، بأن المظلي «كان واعياً، لكنه مذهول بشكوى من الألم، ولكن لم تظهر عليه إصابات خطيرة»، وقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

المصدر - البيان 

 

 




 

 


 

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