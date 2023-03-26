الأحد 26-03-2023
الوكيل الاخباري

2.41 مليار دينار قيمة المبالغ المسحوبة من المنحة الخليجية

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من حوارة جنوب نابلس

إصابتان بتصادم 4 مركبات على اتوستراد الزرقاء

جمعية الصرافين: الطلب على الدينار يسير بنحو طبيعي

تحذير من الغذاء والدواء للمواطنين عند شراء التمور

توقعات بانخفاض أسعار المحروقات محلياً في تسعيرة نيسان المقبل من 7- 10%

مدعوون لإجراء مقابلات شخصية - أسماء

12 دينار للكيلو .. ارتفاع أسعار الملوخية لشح الكميات

مديرة صندوق النقد الدولي: المخاطر تزيد على الاستقرار المالي العالمي

الدوريات الخارجية تكشف حالة الطرق في المملكة

الأحد، 26-03-2023 09:34 ص

حل لغز تناقص المياه في إحدى أشهر بحيرات القطب الشمالي

image (1)


الوكيل الإخباري - حدد علماء من معهد أبحاث القطبين في روسيا سبب التناقص المنتظم للمياه في بحيرة سبارتاكوفسكي الجليدية في القطب الشمالي، وشخصوه بالتدفق الحراري وتراكم المياه غير المتساوي.

وجاء في منشور صادر عن المعهد:

اضافة اعلان


«كل 8 - 10 سنوات، يمكن أن يفقد خزان المياه في البحيرة 250 مليون متر مكعب في أيام قليلة. في الصيف تم تركيب كاميرا، سمحت بتوثيق نزول للمياه في الفترة ما بين 22 - 27 أغسطس 2021.


وكشفت الصور أن البحيرة قد تم تفريغها في غضون 117 ساعة، وبلغ التدفق التقريبي للمياه أثناء الهبوط 2000 متر مكعب/‏‏‏‏ ثانية، وهو ما يعادل تدفق نهر نيفا». 

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp-Image-2023-03-25-at-9.41.16-PM-1-768x432

رجل أمن سعودي يتحدث عدة لغات لتسهيل عبور المعتمرين بالحرم المكي - فيديو

image (2)

موجات حر شديدة كامنة في قاع المحيط

image

إبطال مفعول قنبلتين من الحرب العالمية الثانية في ألمانيا

تنزيل (6)

إجماع نادر على بدء صيام رمضان.. وهذه الدولة خالفت الجميع

maxresdefault

فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لأرجوحة وهي تحمل 25 شخصًا بينهم أطفال في الهند

Doc-P-1050770-638153511645049665

أستراليا .. مأزق الضيف يدخل المذيعة في حالة ضحك هستيري -فيديو