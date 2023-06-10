خريطة انتشال كنوز برمودا جاهزة

الوكيل الإخباري - تمكن الخبراء، أخيراً، من رسم خريطة وتصور دقيقين، لمواقع 176 سفينة غرقت قبالة جزر البهاما خلال القرون الماضية، والتي تقع في قلب البقعة المرعبة من المحيط الأطلنطي، والمعروفة باسم مثلث برمودا، حيث كانت لقرون بمثابة مصيدة هلاك للسفن. وقد كان بعض تلك السفن يحمل الذهب.



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بينما كان الآخر محملاً بالسكر والتبغ والقطن وغير ذلك.وتوضح تلك الخريطة التفصيلية، حسب ما بينت تقارير في «روسيا اليوم»، مواقع حطام السفن ومعظمها (77) حطام سفن أمريكية. وتم التعرف بينها على 36 هي بريطانية، و 19 إسبانية.

وتدعى االشركة الأمريكية التي حققت هذا الإنجاز: «ألين إكسبلوريشن»، حيث كانت قد أطلقت مشروع (سفن الباهاما المفقودة) بالاشتراك مع الباحث جيمس جيني. واستخدم فريق البحث المصادر التاريخية والغطس وأدوات تقنية متقدمة.



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