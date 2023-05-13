عالم أسترالي يدّعي حل لغز مثلث برمودا

الوكيل الإخباري - ادّعى العالم الأسترالي المعروف كارل كروشيلنيكي أنه حل اللغز الكامن وراء مثلث برمودا، وهي منطقة تشتهر بقصص اختفاء الطائرات والسفن.



ويجادل العالم كارل كروشيلنيكي بأن الحقيقة وراء غموض مثلث برمودا أكثر بساطة، حيث إنه يعتقد أن الأمر يرجع فقط إلى مزيج من الاحتمالية المطلقة (احتمال الحوادث العشوائية)، والخطأ البشري والطقس، بدلاً من حدوث أي نوع من الظواهر غير العادية.

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ونتيجة لدراساته، جادل كروشيلنيكي: «عدد السفن والطائرات المفقودة في مثلث برمودا هو نفسه في أي مكان في العالم على أساس النسبة المئوية».



ويعزو كروشيلنيكي إلى هذا السبب اختفاء مجموعة من خمس قاذفات تابعة للبحرية الأمريكية تعرف باسم الرحلة 19 دون أي أثر في عام 1945.



وفي حديثه عن هذه الواقعة، أوضح كروشيلنيكي أن قائد الطاقم المكون من 14 فرداً هو الملازم تشارلز تيلور، والذي «كان له تاريخ في الضياع والتخلي عن طائرته مرتين من قبل»، ما يرجح أن سبب الحادثة هو خطأ بشري.

روسيا اليوم