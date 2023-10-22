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الأحد، 22-10-2023 12:14 م

خطوة يجب القيام بها قبل أول استعمال لقوالب السيليكون

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الوكيل الإخباري - أوضح مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية أنه يجب تسخين قوالب المخبوزات المصنوعة من السيليكون وهي فارغة، قبل استعمالها لأول مرة.

وعادة ما يتم الترويج لقوالب المخبوزات المصنوعة من السيليكون بأنها لا تحتاج إلى ورق زبدة، أو وضع أية مواد دهنية عند الاستعمال لمنع التصاق المخبوزات بها، وتتوافر هذه القوالب في أشكال مختلفة وبألوان متنوعة.

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ونصحت الخبيرة الألمانية إنجا شوينجل إكسنر بأنه يجب شطف قوالب المخبوزات المصنوعة من السيليكون جيداً قبل استعمالها لأول مرة، وأضافت قائلة: "يجب عدم استعمال مواد التنظيف الآكالة أو إسفنج التنظيف الخشن"، وإلا فقد يتسبب ذلك في انتقال مواد غير مرغوب فيها من السيليكون إلى المخبوزات.

 

ونصحت الخبيرة الألمانية أيضاً بتسخين قوالب المخبوزات المصنوعة من السيليكون وهي فارغة في البداية على درجة حرارة 200 درجة مئوية ولمدة ساعة، وخلال هذه الفترة يجب تهوية المطبخ جيداً، وبعدما تبرد القوالب المصنوعة من السيليكون فإنه يجب غسلها مرة أخرى، وعندئذ فإنها تصبح جاهزة للاستعمال.


وأكدت إنجا شوينجل إكسنر على أنه لا يجوز تسخين قوالب المخبوزات المصنوعة من السيليكون أعلى من 200 درجة مئوية، حتى إذا كانت الوصفة تتطلب درجة حرارة أعلى من ذلك، نظراً لأن درجات الحرارة المرتفعة تزيد من خطر خروج مواد كيميائية من القوالب ودخولها في المخبوزات.
ونظراً لأن هناك بعض منتجات السيليكون لا تتناسب مع الأطعمة، فإنه يجب عند الشراء مراعاة "رمز الشوكة والكأس"، والتي تشير إلى أنه يمكن استعمال هذه المنتجات مع الأطعمة، ويسري ذلك بصفة خاصة على الألعاب المصنوعة من السيليكون، فإذا تم تسخين هذه الأشكال والقوالب فقد تتسرب المواد الضارة منها وتنتقل إلى الطعام.

 

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