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الخميس، 28-07-2022 01:54 م

خلال كورونا .. رجل هندي يستغل الحجر الصحي ويصنع طائرته الخاصة -صور

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الوكيل الإخباري-على الرغم مما تسببت به جائحة كورونا وحالة الحجر الصحي من متاعب نفسية للبعض، إلا أن هناك من استفاد منها واستثمرها بشكل نافع.

ومن بين الذين استغلوا فترة الحجر الصحي التي فرضت بسبب تفشي كوفيد-19 حول العالم، رجل من ولاية كيرالا الهندية، اسمه أشوك اليشيريل ثاماراكشان، تمكن من بناء طائرة ليسافر على متنها في جميع أنحاء أوروبا.

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واستغرق العمل على الطائرة التي صنعها أشوك 1500 ساعة، وأنفق عليها حوالي 140 ألف يورو، وفقما ذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية.

 

 

وبدأ أشوك وزوجته أبهيلاشا دوبي في توفير المال خلال الإغلاق الأول لكورونا، من أجل بناء الطائرة التي صنعها الزوج في كوخ صغير بحديقة منزله.

ونقلت صحيفة "إنديان إكسبريس" عن أشوك الذي يمتلك رخصة للطيران قوله: "إن الأمر أشبه بامتلاك لعبة جديدة، إلا أنها أكثر إثارة".

جدير بالذكر أن عائلة أشوك تمكنت من القيام بأول رحلة طيران بطائرتهم الخاصة إلى نيوكواي بإنجلترا، في يناير من هذا العام، وزار بعد ذلك عددا من الوجهات في القارة العجوز.

 

 


 


سكاي نيوز

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