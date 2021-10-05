الثلاثاء 05-10-2021
الوكيل الاخباري

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً

عطلة رسمية مرتقبة الشهر الحالي

النقد الدولي يوافق على إقراض الأردن 418 مليون دولار في 2021

التنمية: مساعدات نقدية لنحو 6140 أسرة في شهر أيلول

وفيات الثلاثاء 5/10/2021

ضبط 1102 متسول خلال شهر في المملكة

السير لـ برنامج الوكيل : إصابة بحادث تصادم 4 مركبات في نفق السابع

الصين في منأى عن أعطال شبكات التواصل الاجتماعي

التعليم العالي يوضح حول عدم قبول طالبة حاصلة على معدل 100 في الطب.. وترد: ظلموني

انقلاب مركبة في نفق السابع وأزمة خانقة

الثلاثاء، 05-10-2021 09:30 ص

رائد فضاء ألماني يكشف ما لا يجب أن يؤكل في الفضاء

172107-1440x810


الوكيل الإخباري - ذكر رائد الفضاء الألماني، ماتياس ماورر أنه سيفتقد بعض الأمور من كوكب الأرض عندما يصبح على متن محطة الفضاء الدولية (ISS).

وقال ماورر، البالغ من العمر 51 عاماً، في تصريحات خص بها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الاثنين إنه سيفتقد على سبيل المثال "الخبز المقرمش الطازج"، حيث لن يكون هناك طعام يتصف بهذه الصفات على متن المحطة.

اضافة اعلان


وأوضح ماورر أنه إذا تم استنشاق فتات الخبر حال طاف في الفضاء أو  دخل في العين عن طريق الخطأ، فيتسبب ذلك في مشكلة طبية في أسوأ الحالات، لذلك يجب أن يكون الطعام على متن المحطة "أكثر لزوجة أو رطوبة".


تابع رائد الفضاء الألماني حديثه، قائلاً: "سأفتقد بالتأكيد أيضا الهواء الطلق.. أحب الطبيعة، الروائح في الغابة، عندما تهب الرياح حول أنفك بجانب البحر، قطرات المطر على بشرتك، الألوان المختلفة - خاصة في الخريف".


وعلى حسابه في تويتر نشر ماورر صورة له مع رواد الفضاء الذين يرافقونه في رحلته نهاية الشهر الحالي:


من المتوقع أن ينطلق ماورر إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في الـ 30 من أكتوبر الجاري. وإذا سار كل شيء وفقا للخطة، فسيكون، ماتياس ماورر هو الألماني الثاني عشر الذي ينطلق إلى الفضاء، وذلك بعد إقلاعه من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا - والألماني الرابع الذي يقيم في محطة الفضاء الدولية.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1200px-Flag_of_Saudi_Arabia.svg

سيدة ترفض 400 ألف مقابل فقء عين زوجها في السعودية

187941d7-76c2-4394-ae5b-89ab1ffd3d1c_16x9_1200x676

متحف من النفايات البلاستيكية يسلط الضوء على أزمة المحيطات في إندونيسيا

image (1)

عالمان أمريكيان أحدهما من أصل لبنانى يفوزان بـ نوبل للطب

cb966bdf05

قبل 70 مليون سنة.. نوع جديد من الديناصورات عاش في البرازيل

resize

سيدة أميركية تعثر على ماسة صفراء في حديقة منزلها - صورة

فيس 2

حقيقة تسبب طفل صيني في أعطال منصات فيسبوك